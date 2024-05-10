扁平足成因及症狀逐一睇 | 物理治療師教你改善方法

【扁平足】成因及症狀逐一睇 | 物理治療師教你改善方法

日常生活中常常被指「大腳八」？鞋跟內側容易磨損？行走較多時甚至出現痛症？這些問題或許都是扁平足患者的日常。

扁平足的成因分為先天和後天因素。

扁平足是指舟狀骨掉落，內側足弓塌陷。而功能性扁平足在兒童中甚為常見。腳弓會在站立及行走等負重狀態時消失。當坐下或躺臥時，腳弓會重現。隨著足弓發育完成，情況常見會在10歲以後明顯改善。

先天因素包括︰

先天韌帶鬆弛︰意指患者身體的韌帶比較鬆弛，未能有效鞏固關節穩定，負重時便有機會令足弓下塌。

先天跗骨黏合︰如小孩子踵骨和距骨黏合，導致扁平足，情況常見。

遺傳因素︰若直屬家族內有扁平足案例，患扁平足機率便會提升。

後天因素包括︰

脛後肌腱炎︰主要成因是勞損和創傷，患者以40歲以上和女性為主。患者初期會感到腳踝內側、小腿內側出現壓痛，足部內翻時，或會出現無力或疼痛症狀。

意外創傷︰韌帶受傷會令韌帶出現後天性鬆弛，亦會令患者無法有效啟動足底的小肌肉群，導致足弓下榻。

懷孕和肥胖︰負重過度會導致韌帶和肌腱慢性勞損，導致上述因素加劇。

扁平足的症狀

扁平足初期並沒有明顯症狀，但當患者站立或走動過多時，腳底拱橋下塌，腳底貼近地面，未能有效避震和承托身體重量，久之患者的足關節、膝關節、髖關節或會出現代償性症狀。

常見症狀：