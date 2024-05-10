扁平足成因及症狀逐一睇 | 物理治療師教你改善方法

日常生活中常常被指「大腳八」？鞋跟內側容易磨損？行走較多時甚至出現痛症？這些問題或許都是扁平足患者的日常。
作者:楊志勇 物理治療師
甚麼是扁平足？
扁平足是指舟狀骨掉落，內側足弓塌陷。而功能性扁平足在兒童中甚為常見。腳弓會在站立及行走等負重狀態時消失。當坐下或躺臥時，腳弓會重現。隨著足弓發育完成，情況常見會在10歲以後明顯改善。
扁平足的成因
扁平足的成因分為先天和後天因素。
先天因素包括︰
先天韌帶鬆弛︰意指患者身體的韌帶比較鬆弛，未能有效鞏固關節穩定，負重時便有機會令足弓下塌。
先天跗骨黏合︰如小孩子踵骨和距骨黏合，導致扁平足，情況常見。
遺傳因素︰若直屬家族內有扁平足案例，患扁平足機率便會提升。
後天因素包括︰
脛後肌腱炎︰主要成因是勞損和創傷，患者以40歲以上和女性為主。患者初期會感到腳踝內側、小腿內側出現壓痛，足部內翻時，或會出現無力或疼痛症狀。
意外創傷︰韌帶受傷會令韌帶出現後天性鬆弛，亦會令患者無法有效啟動足底的小肌肉群，導致足弓下榻。
懷孕和肥胖︰負重過度會導致韌帶和肌腱慢性勞損，導致上述因素加劇。
扁平足的症狀
扁平足初期並沒有明顯症狀，但當患者站立或走動過多時，腳底拱橋下塌，腳底貼近地面，未能有效避震和承托身體重量，久之患者的足關節、膝關節、髖關節或會出現代償性症狀。
常見症狀：
- 腳部出現酸麻痛感
- 行走時平行力較差，容易受傷
- 行走時或出現內八或外八腳，膝關節或見X型腳
- 其他代償併發：足底筋膜炎、拇指外翻、膝關節或腰椎病變
如何判斷自己是否患上扁平足？
物理治療師建議可採用以下3種方法進行初步判斷︰
- 患病者的鞋跟內側磨損程度是否較為嚴重
- 觀察負重時，足弓是否會下榻
- 踩濕腳底，將腳印在石地或紙張上，觀察足弓印的面積。假如內側足弓相對另一邊腳，或雙腳都有明顯內側足印，或許已患扁平足。
若已經出現痛症，可以尋找物理治療師進行進一步的檢查。
扁平足的治療及矯正方法
物理治療師會為疑似扁平足的病人先做詳細的力學檢查，了解病人扁平足背後的成因和相關的代償反應。進入治療環節時，治療師會先用儀器處理痛症，再運用不同手法配合針灸去放鬆組織。最後治療師會與病人進行動作和運動治療，加上肌力訓練，改善背後的力學問題。
治療師亦會協助病人配備鞋墊，平均分散足底3個受力點，即時改善足弓避震等功能，減輕病人日常生活或運動時的不適。居家運動方面，治療師建議患者可在家嘗試踩網球及爪毛巾，以改善扁平足問題。
扁平足可以被根治嗎？
大多數扁平足經過治療和鞋墊輔助，可以使症狀減低，但背後力學調整需時，未必能完全改善足弓形狀。
如患上嚴重扁平足，需要進行手術嗎？
大部分扁平足病人都不需要透過手術來治療，除非一般方法未能減輕症狀，導致日常生活出現嚴重不便，醫生才會考慮手術治療，否則一般都會依靠物理治療作為第一線治療。
以上內容由 楊志勇 物理治療師 提供。內容僅供參考，不能取代合資格的醫護人員給予閣下之個人建議。
本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載