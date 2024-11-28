扁平足「穿這1種鞋」恐釀足底筋膜炎！教你挑選注意事項

43歲陳男近一個月來因為腳底疼痛，走路愈來愈不舒服，一下子就會一跛一跛的，使用痠痛噴劑、藥貼等都無法獲得改善。到醫院骨科求診，經醫生問診並檢查後，發現患者本身就有扁平足問題，因為聽人介紹去買了號稱可以矯正扁平足的硬底足弓鞋，反而造成了足底筋膜炎。

扁平足足弓向下塌陷 這些原因都可能導致 童綜合醫院骨科部王叔昂醫生表示，扁平足是因為足弓向下塌陷，失去一般人足弓原有的弧度，而無法吸收身體重量與地面的反作用力，導致出現平衡差、易跌倒、腳部容易疼痛、無法久站與容易扭傷等多種狀況。發生原因分為遺傳、先天性韌帶鬆弛、先天性附骨黏合等先天因素，以及肥胖、姿勢不良、骨骼病變等後天因素。

向上硬撐足弓 反使集中壓力引疼痛 有些人對足弓鞋有迷思，認為長期向上硬撐足弓能改變扁平足，但是反而對足部造成傷害。王叔昂醫生說，正常人體足弓的結構跟作用是為了讓足底有伸展作用，而能增加足底接觸地面的表面積，從而降低腳底單位承受壓力。但如個案患者穿著足弓鞋卻妨礙了腳掌的伸展功能，還導致當腳接觸地面時，壓力的接觸點在一個最高點(足弓鞋的頂點)、而非擴散至腳底的面積，因而疼痛、無法正常走路。

成人扁平足已定形 鞋子應選有避震作用 王叔昂醫生呼籲，其實成人的扁平足已定形了，不建議自行矯正。基本原理應該是要減少足底面積的壓力，因此就應選用氣墊鞋或乳膠墊的避震作用來減輕足底壓力。也可經由專業骨科或復健科醫生進行診療，並提供做適切的建議與治療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】