手套、酒精不是萬靈丹！醫生：防疫靠「這1動作」才有效

生活中細菌無所不在，常見如半熟蛋及生食，含有沙門氏菌、大腸桿菌等，透過接觸傳染，對於嬰幼兒、長者或免疫力低下人士，嚴重可能致命，凸顯洗手的重要。台灣國泰綜合醫院簡志誠院長指出，洗手是杜絕病菌藉由手部傳染最簡單、有效的方式，後疫情時代，許多人過度仰賴戴手套、口罩等防護病菌傳染，但要特別提醒使用手套前/後都要洗手，因手套暗藏許多肉眼看不見的病菌，有些極微小的病菌會穿過手套進入皮膚。

近來研究也顯示，受過專業訓練的醫療人員依照標準作業流程脫除手套後，仍有4.5%會受到病毒、細菌污染，再次提醒戴手套不能取代洗手，使用手套前/後都要洗手。此外，過度使用手套也會增加醫療廢棄物及對環境造成影響，不利永續發展，故本院醫療人員會在預期會暴露病人體液及接觸隔離的病人前，才會戴手套，以兼顧病人安全暨落實永續。

正確洗手勝酒精 預防腸病毒感染

國泰綜合醫院內科部副部主任暨感染科醫生陳立羣提醒，使用肥皂進行手部衛生，能去除95%以上的細菌和病毒，比酒精搓手更有效，尤其在「吃東西前、摸過寵物後、回到家後、如廁後、在外玩耍後及擤鼻涕後」等時機洗手，不僅可保護自己，也保護家人及他人健康。

另外，酒精噴手不是萬能，千萬別忽略酒精殺不死的病毒，如傳染力強的腸病毒及諾如病毒等，若家長未落實手部衛生，恐會造成無行為能力的嬰幼兒因此感染腸病毒，嚴重導致肝炎、腦炎和敗血症等併發症；感染諾如病毒，則可能會導致脫水及電解質不平衡，進而出現抽搐現象，若延誤就醫，甚至可能導致死亡。

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