手指斑塊以為濕疹！一查竟是「皮膚癌」

94歲蔡女士右手無名指出現斑塊，以為是濕疹搽過許多診所開立的藥膏但都沒有改善，持續約一年輾轉至北榮皮膚部就醫，經切片檢查發現竟是「鱗狀細胞原位癌」。北榮皮膚部醫生張綜顯表示，由於蔡女士年事已高，再加上病灶位於肢端不易手術，因此選擇光動力治療，經過第二次治療後已無明顯病灶。

了解皮膚癌前病變、病灶表現 別誤認為濕疹延誤治療

基底細胞癌、鱗狀細胞癌等皮膚上皮細胞癌是相當常見的皮膚癌症。張綜顯醫生表示，日光角化症是這些皮膚癌的一種癌前期病變，經年累月的陽光曝曬是最常見的風險因素，由於病灶多以紅色或黑色脫屑斑塊為表現，因此常被誤以為是濕疹而延誤治療。

像80歲陳伯伯也是頭皮上有紅色脫屑斑塊，困擾多年後切片確診為「多發性日光角化症」。由於陳伯伯高齡且病灶散布整個頭皮，不適合接受手術，因此選擇接受光動力治療，一次療程後病灶便大幅改善，目前已追蹤一年半都無復發的跡象。

張綜顯醫生提到，表淺上皮細胞癌、日光角化症的患者，若具局部多發性病灶、不想手術，或是因為年紀大、共病多等不宜接受手術者，光動力治療(photodynamic therapy)會是另外一個合適的治療選擇。