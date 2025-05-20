熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-05-20 20:30:00

手指關節腫痛是退化？醫生揭3大成因+5招應對

分享：
關節痛 關節腫痛 手指關節 風濕性關節炎 維他命 抗發炎

手指關節腫痛是退化？醫生揭3大成因+5招應對

手指關節出現腫痛不僅是退化的跡象，還可能與不同病症有關。有醫生指，手指關節不適可能與不同的病症有關，發作時間和持續時間也會有所不同。醫生指出，有3大常見手指關節不適原因，並指出有5大應對方法。

手指關節不適3大成因

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享病例指，一名約50歲的婦人因手指關節腫痛而求醫，她表示特別在早上起床時感到僵硬，其雙手食指與中指的關節腫脹特別明顯。經檢查後，劉醫生排除類風濕性關節炎和其他免疫疾病，轉而考慮慢性低度發炎的可能性。劉醫生表示，如果要解決手指關節腫脹痛問題，要先分清楚狀況，而常見的手指關節不適原因如下：

1. 退化性關節炎

  • 常見於年長者
  • 通常影響遠端指間關節(如指尖)
  • 早上僵硬感較短(約幾分鐘)

2. 類風濕性關節炎

  • 雙手對稱性發作
  • 關節腫、熱、痛明顯
  • 晨間僵硬超過30分鐘

3. 慢性低度發炎或代謝異常

  • 無明確疾病診斷，身體處於「不平衡」狀態
  • 可能與壓力、飲食、腸道環境或免疫調節有關
adblk5
避免關節痠痛惡化四關鍵｜（am730製圖） 避免關節痠痛惡化四關鍵｜藥物治療（am730製圖） 避免關節痠痛惡化四關鍵｜物理治療（am730製圖） 避免關節痠痛惡化四關鍵｜手術（am730製圖） 避免關節痠痛惡化四關鍵｜注射治療（am730製圖）

飲食2個月改善問題

後來，劉醫生建議患者用營養素修復關節問題，補充針對慢性發炎的營養素：

  • 魚油(Omega-3)：有助於減少發炎反應
  • 維他命D3：幫助免疫系統平衡
  • SPM(專一性解炎介質)：從魚油提煉出來的營養素，幫助身體主動改善發炎

結果患者在兩個月後，關節不再腫脹且疼痛大幅改善。

劉醫生解釋指，SPM 是魚油中的活性成分，具有以下特點：

  • 不僅抗發炎，還有助發炎自然結束
  • 像是「收尾部隊」，清除發炎殘留物
  • 幫助細胞修復，避免發炎變慢性病

根據2024年《FASEB Journal》的研究，SPM 補充能減少關節發炎指數、改善疼痛，對慢性關節不適者有明顯幫助。 

關節保養三大要點｜（am730製圖） 關節保養三大要點｜肌力訓練（am730製圖） 關節保養三大要點｜好好養傷和復健（am730製圖）

5招應對手指關節不適

劉醫生建議，若手指出現腫痛，生活上可以有以下5大應對方法：

  • 觀察發作時間與位置：是否早上最嚴重，是否兩手對稱發作。
  • 避免高糖與高精緻飲食：減少攝取糖和油炸物以降低發炎。
  • 適量補充Omega-3與維他命D：選擇深海魚類和亞麻仁籽，每天曬太陽15分鐘或補充維他命D營養品。
  • 保持良好腸道與免疫平衡：多吃蔬果和益生菌食物(如乳酪和泡菜)。
  • 管理睡眠與壓力：適當休息和放鬆有助緩解壓力，避免身體進入發炎模式。

劉醫生提醒，手指關節的疼痛可能是身體發炎的警號。透過飲食、睡眠和營養調整，許多人能在不使用藥物的情況下改善關節不適。

adblk6

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能