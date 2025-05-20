手指關節腫痛是退化？醫生揭3大成因+5招應對

手指關節出現腫痛不僅是退化的跡象，還可能與不同病症有關。有醫生指，手指關節不適可能與不同的病症有關，發作時間和持續時間也會有所不同。醫生指出，有3大常見手指關節不適原因，並指出有5大應對方法。

手指關節不適3大成因 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享病例指，一名約50歲的婦人因手指關節腫痛而求醫，她表示特別在早上起床時感到僵硬，其雙手食指與中指的關節腫脹特別明顯。經檢查後，劉醫生排除類風濕性關節炎和其他免疫疾病，轉而考慮慢性低度發炎的可能性。劉醫生表示，如果要解決手指關節腫脹痛問題，要先分清楚狀況，而常見的手指關節不適原因如下： 1. 退化性關節炎 常見於年長者

通常影響遠端指間關節(如指尖)

早上僵硬感較短(約幾分鐘) 2. 類風濕性關節炎 雙手對稱性發作

關節腫、熱、痛明顯

晨間僵硬超過30分鐘 3. 慢性低度發炎或代謝異常 無明確疾病診斷，身體處於「不平衡」狀態

可能與壓力、飲食、腸道環境或免疫調節有關

飲食2個月改善問題 後來，劉醫生建議患者用營養素修復關節問題，補充針對慢性發炎的營養素： 魚油(Omega-3)：有助於減少發炎反應

維他命D3：幫助免疫系統平衡

SPM(專一性解炎介質)：從魚油提煉出來的營養素，幫助身體主動改善發炎 結果患者在兩個月後，關節不再腫脹且疼痛大幅改善。 劉醫生解釋指，SPM 是魚油中的活性成分，具有以下特點： 不僅抗發炎，還有助發炎自然結束

像是「收尾部隊」，清除發炎殘留物

幫助細胞修復，避免發炎變慢性病 根據2024年《FASEB Journal》的研究，SPM 補充能減少關節發炎指數、改善疼痛，對慢性關節不適者有明顯幫助。

5招應對手指關節不適 劉醫生建議，若手指出現腫痛，生活上可以有以下5大應對方法： 觀察發作時間與位置：是否早上最嚴重，是否兩手對稱發作。

避免高糖與高精緻飲食：減少攝取糖和油炸物以降低發炎。

適量補充Omega-3與維他命D：選擇深海魚類和亞麻仁籽，每天曬太陽15分鐘或補充維他命D營養品。

保持良好腸道與免疫平衡：多吃蔬果和益生菌食物(如乳酪和泡菜)。

管理睡眠與壓力：適當休息和放鬆有助緩解壓力，避免身體進入發炎模式。 劉醫生提醒，手指關節的疼痛可能是身體發炎的警號。透過飲食、睡眠和營養調整，許多人能在不使用藥物的情況下改善關節不適。