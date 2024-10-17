手掌極癢小水泡 和水龍頭有關？

手掌及指縫出現極癢的小水泡，可能是患上了「汗皰疹」。皮膚科專科醫生陳厚毅表示，汗皰疹是極常見的一種濕疹，在濕熱天氣如夏天特別常見。除了天氣及皮膚護理因素外，金屬過敏也是常見成因，連家中的水龍頭也可能是致病元兇。 「汗皰疹最常見是出現在手腳，主要在手指、腳趾、手掌、手背跟腳掌兩側等位置，皮膚乾燥痕癢，出現一粒粒，非常痕癢的小水泡，令人非常困擾。」陳厚毅表示。「這些小水泡會一粒粒地聚集在一起，水泡不大但偏硬，無傳染性。在水泡破裂或是消失之後，皮膚變乾、會脫皮、裂開或是疼痛。」汗皰疹的症狀每次可以持續數星期，一般會在2至4星期內消退，但並非完全痊愈，部分嚴重情況有可能引致皮膚發炎，亦有可能再發作。

天氣轉變可誘發 「汗皰疹其實是濕疹的一種，又名『汗皰性濕疹』，和先天因素關係比較大，但後天因素有可能增加汗皰疹發作的風險。一般來說，容易流手汗、腳汗的人，都特別容易有汗皰疹，所以夏天亦會有比較多個案。」陳厚毅指。汗皰疹具體形成的原因其實未完全清楚，但除了多汗， 皮膚乾燥、洗手過多、接觸太多洗潔精等清潔劑，甚至是壓力過大、吸煙、天氣轉變也有可能誘發汗皰疹。 致敏金屬常見於日常生活 「有部分患者是對特定物品過敏，例如含特定成分的個人護理產品、藥物、吸煙、靜脈注射免疫球蛋白等。另外曾經有人做過試驗，如果對某些金屬過敏也會引起汗皰疹。最常見的是鎳、鈷、鉻這幾種金屬較明顯。」陳厚毅解釋。 原來這幾種金屬存在於我們日常生活中，鎳可以在金屬飾物如耳環、頸鏈出現。鈷在咖啡因類、朱古力、黃豆類亦會存在。鉻就主要用於不銹鋼製品上，例如鍍鉻的水龍頭、層架等。因此甚至家中的水龍頭也有機會是致敏元兇。 陳厚毅認為，患者平日應盡量少接觸以上金屬，同時不宜太過頻繁洗手。平日要多塗搽潤膚膏，尤其洗澡後要用保濕乳液為皮膚保濕。

用藥助止癢 治療方面，陳厚毅表示，醫生會處方類固醇藥膏或服食減低敏感反應的抗組織胺藥物，也可以達致止痕的效果。此外看情況也有可能用到抑制免疫系統的藥物、紫外光治療、肉毒桿菌毒素注射等。 「嚴重的汗皰疹個案可以和嚴重濕疹一樣極度痕癢，影響生活。近年藥物已有進步，出現了很多不含類固醇的藥膏，亦可以選擇生物製劑，針對引起濕疹的因子達致治療效果，對濕疹患者是非常大的鼓舞。」陳厚毅說。