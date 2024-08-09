手搖飲料不能完全替代水分攝取！醫提醒：水喝太少可能引發4種疾病

對許多人來說，手搖飲料或冰涼飲品是炎炎夏日最快降溫的消暑方式。然而，這些調味豐富、口感多樣的飲品不能完全替代純水的攝取。泌尿專科醫生戴定恩提醒，儘管夏季炎熱讓人食慾不振，許多人會選擇手搖飲料來解渴，但切勿因此忽視水分的攝取。

一旦水喝得少，可能會引發四種疾病：

1. 結石

當水分攝取不足，尿量減少，尿液中的草酸、鈣離子和尿酸會濃縮，容易在腎臟、膀胱及泌尿道中形成結石。這些結石會導致排尿不適及血尿，對健康造成嚴重影響。

2. 痛風

水分攝取不足會直接影響腎臟功能，而痛風正是由於尿酸過高所引起。排尿量減少會導致廢物無法順利代謝，長期累積會增加痛風的風險。

3. 泌尿道感染

水分攝取不足、排尿量減少會增加泌尿道感染的風險。尿道中的細菌無法隨尿液順利排出，停留在體內時間過長會引發感染風險。

4. 糖尿病

糖尿病是種常見的慢性病，更是國人十大死因之一，而缺水與血糖上升有密切關係。當身體缺乏水分，血糖容易上升，長期血糖過高會提高罹患糖尿病的風險。