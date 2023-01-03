手機哄小孩 日後孩子更易情緒失控

面對孩子吵鬧不停，不少家長都會祭出手機或平板電腦，播放卡通安撫小孩，務求得到一刻的安寧。這方法或許可以哄到小孩，但研究指此舉可能增加他們日後出現情緒失控的機會，男孩子尤其可能會出現情緒暴走。

對負面情緒反應更強烈

該項刊載在《JAMA Pediatrics》的研究，在疫情爆發前的2018年8月至2020年1月間進行，涵蓋422名家長及422名3至5歲的孩童，調查內容包括家長對孩子使用電子產品作為安撫工具的頻率和孩子的反應，以及孩子在6個月的情緒反應與失調症狀。

結果發現，對於原本就有過度活躍、脾氣暴躁、個性較為衝動的兒童，特別是男童，經常被電子產品安撫會使他們對憤怒、沮喪及悲傷等情緒作出更強烈的反應。