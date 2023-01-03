手機哄小孩 日後孩子更易情緒失控

面對孩子吵鬧不停，不少家長都會祭出手機或平板電腦，播放卡通安撫小孩，務求得到一刻的安寧。這方法或許可以哄到小孩，但研究指此舉可能增加他們日後出現情緒失控的機會，男孩子尤其可能會出現情緒暴走。
對負面情緒反應更強烈
該項刊載在《JAMA Pediatrics》的研究，在疫情爆發前的2018年8月至2020年1月間進行，涵蓋422名家長及422名3至5歲的孩童，調查內容包括家長對孩子使用電子產品作為安撫工具的頻率和孩子的反應，以及孩子在6個月的情緒反應與失調症狀。
結果發現，對於原本就有過度活躍、脾氣暴躁、個性較為衝動的兒童，特別是男童，經常被電子產品安撫會使他們對憤怒、沮喪及悲傷等情緒作出更強烈的反應。
阻礙情緒調節學習
研究人員指出，使用手機或平板等電子產品安撫幼童看似是一種無害、能幫助減輕家長壓力的工具，但若長期如此，電子產品或阻礙年幼孩童的情緒發展和情緒調節學習，尤其是3至5歲是孩子重要的發展階段，容易出現發脾氣、反抗等強烈情緒。
學用感官技巧
專家建議家長學習使用其他方法達到安撫孩子情緒的效果，例如以感官技巧幫助他們平靜下來，亦可協助孩子以言語、顏色或行為等表達自己的情緒，藉以幫助他們了解及管理情緒，最終掌握調節情緒的能力。