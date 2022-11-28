手機應用程式 助HIV感染者自我管理

疫情期間，本港的醫療健康服務受到不同程度的影響，對於HIV感染者來說，亦有可能因此對於遙距醫療的需求加大。另一方面，香港愛滋病服務組織聯盟推出「無微不誌My Care Diary」手機應用程式，助感染者提升自我管理觀念及整體生活質素。
潛伏期長達15年
香港愛滋病基金會董事局委員暨感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，一般HIV醫護服務的對象分為HIV感染者及高風險人士兩類，「前者即有HIV病毒存在於感染者的精液、血液、陰道、前列腺分泌等體液之內，而潛伏期可長達10至15年。高風險人士則包括感染者的伴侶、男男性行為者、不安全性行為或有多個性伴侶人士等。」
擔心私隱問題
雖然疫情推動了遙距醫療服務的發展，但2020年的調查發現只有約三成半HIV感染者及高危人士接受遙距醫療服務或向醫生查詢相關服務；半數感染者因疫情而減少甚至沒有覆診，情況令人憂慮。
香港愛滋病基金會今年亦作出調查，涵蓋9個亞太區國家或區的感染者和高風險人士，了解他們於疫情期間對於使用遙距醫療服務的改變。針對本港的200名受訪者，調查發現遙距醫療服務使用量有所提升，當中最常用為電話諮詢，接近六成；而手機應用程式則為最常獲取醫療資訊的工具。63% HIV感染者會對病情管理資訊最感興趣；高風險人士則會查看較多其他性病資訊(58%)。採用遙距醫療的主因，包括於診症時間以外收集資訊，以節省出行時間。雖現時最常接收的為單向的資訊發，但未曾使用距醫療服服的受訪者，逾六成希望可與醫護或者社區團體等作雙向溝通。使用遙距醫療服務的主要障礙，有四成人會因無法與醫生直接接觸感不安，或者擔心私隱安全。
遊戲化功能簡單易用
為了支援HIV感染者得到得更多正確的疾病資訊、加強平日的自我管理，以及預備好如何與醫護溝通和發問，香港愛滋病服務組織聯盟推出「無微不誌My Care Diary」手機應用程式。香港愛滋病服務組織聯盟主席、中大醫學院公共衛生及基層醫療學院副教授暨健康行為研究中心主任巫潔嫻教授解釋，「透過遊戲化的功能，讓使用者預備好向醫護查問的問題、自我評估狀況、記錄出現過的症狀、心情等，於下次見醫生時就可以準備得更充足，醫生也更簡單便可掌握病情；此外，程式亦會提供一些個人化建議，配合服藥及覆診提示等，讓感染者可更好地管理病情。將來亦會有新功能陸續加入程式中。」
67歲的HIV感染者Stephen使用過「無微不誌My Care Diary」手機應用程式後，認為簡單易用，如果有用過其他手機App，便不難學懂，亦有助學懂個人護理的知識。