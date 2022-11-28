手機應用程式 助HIV感染者自我管理

疫情期間，本港的醫療健康服務受到不同程度的影響，對於HIV感染者來說，亦有可能因此對於遙距醫療的需求加大。另一方面，香港愛滋病服務組織聯盟推出「無微不誌My Care Diary」手機應用程式，助感染者提升自我管理觀念及整體生活質素。 潛伏期長達 15 年 香港愛滋病基金會董事局委員暨感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，一般HIV醫護服務的對象分為HIV感染者及高風險人士兩類，「前者即有HIV病毒存在於感染者的精液、血液、陰道、前列腺分泌等體液之內，而潛伏期可長達10至15年。高風險人士則包括感染者的伴侶、男男性行為者、不安全性行為或有多個性伴侶人士等。」

擔心私隱問題 雖然疫情推動了遙距醫療服務的發展，但2020年的調查發現只有約三成半HIV感染者及高危人士接受遙距醫療服務或向醫生查詢相關服務；半數感染者因疫情而減少甚至沒有覆診，情況令人憂慮。 香港愛滋病基金會今年亦作出調查，涵蓋9個亞太區國家或區的感染者和高風險人士，了解他們於疫情期間對於使用遙距醫療服務的改變。針對本港的200名受訪者，調查發現遙距醫療服務使用量有所提升，當中最常用為電話諮詢，接近六成；而手機應用程式則為最常獲取醫療資訊的工具。63% HIV感染者會對病情管理資訊最感興趣；高風險人士則會查看較多其他性病資訊(58%)。採用遙距醫療的主因，包括於診症時間以外收集資訊，以節省出行時間。雖現時最常接收的為單向的資訊發，但未曾使用距醫療服服的受訪者，逾六成希望可與醫護或者社區團體等作雙向溝通。使用遙距醫療服務的主要障礙，有四成人會因無法與醫生直接接觸感不安，或者擔心私隱安全。

無微不誌My Care Diary以互動方式幫助HIV感染者管理病情。