手機越拿越遠好困擾！老花近視雷射手術同時矯正近視、散光與老花，眼科醫師圖解懶人包

「醫師，我在十幾年前做過近視雷射手術，視覺品質很好。但是現在老花眼越來越明顯，手機都得拿好遠才看得到。」40多歲的王先生說。

老花眼是每個人都會遇到的問題，三峽大學眼科診所邱立祥院長表示，「我自己也曾經接受過近視雷射手術，隨着年紀增加，老花眼開始造成困擾，所以又接受了老花近視雷射，搭配LBV智能景深技術，加強景深效果，讓我在操作電腦、使用手機、執行手術都能擁有良好的視覺品質。」

我們的眼睛可利用水晶體與睫狀肌來調整焦距，如同相機的變焦鏡頭般，能夠在看遠、看近時迅速調節。邱立祥醫師說，老花眼是眼睛自然退化的現象，因為眼睛看遠、看近的調節能力變弱，導致在看近距離的東西時會越來越吃力。

老花眼最主要是跟年紀有關，一般在40歲後就會明顯感受到老花眼的影響。邱立祥醫師說，老花眼初期的表現，是在看手機、看資料時，眼睛容易感到疲勞。接下來會在從看近距離轉成看遠距離時，沒辦法立刻對焦看清楚。然後是在看近距離時，需要把字體調大，或是把東西拿遠才有辦法看清楚。

老花眼和近視、散光一樣屬於屈光的問題，所以能夠配戴眼鏡矯正。邱立祥醫師說，若希望減少頻繁替換眼鏡的不便，可以使用多焦眼鏡、多焦隱形眼鏡，或使用近視老花雷射利用雕刻角膜矯正屈光的問題。年紀再大一點，出現白內障後，也可以在進行白內障手術時，放入多功能的人工水晶體，改善老花的現象。