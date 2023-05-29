「醫師，我在十幾年前做過近視雷射手術，視覺品質很好。但是現在老花眼越來越明顯，手機都得拿好遠才看得到。」40多歲的王先生說。
老花眼是每個人都會遇到的問題，三峽大學眼科診所邱立祥院長表示，「我自己也曾經接受過近視雷射手術，隨着年紀增加，老花眼開始造成困擾，所以又接受了老花近視雷射，搭配LBV智能景深技術，加強景深效果，讓我在操作電腦、使用手機、執行手術都能擁有良好的視覺品質。」
我們的眼睛可利用水晶體與睫狀肌來調整焦距，如同相機的變焦鏡頭般，能夠在看遠、看近時迅速調節。邱立祥醫師說，老花眼是眼睛自然退化的現象，因為眼睛看遠、看近的調節能力變弱，導致在看近距離的東西時會越來越吃力。
老花眼最主要是跟年紀有關，一般在40歲後就會明顯感受到老花眼的影響。邱立祥醫師說，老花眼初期的表現，是在看手機、看資料時，眼睛容易感到疲勞。接下來會在從看近距離轉成看遠距離時，沒辦法立刻對焦看清楚。然後是在看近距離時，需要把字體調大，或是把東西拿遠才有辦法看清楚。
老花眼和近視、散光一樣屬於屈光的問題，所以能夠配戴眼鏡矯正。邱立祥醫師說，若希望減少頻繁替換眼鏡的不便，可以使用多焦眼鏡、多焦隱形眼鏡，或使用近視老花雷射利用雕刻角膜矯正屈光的問題。年紀再大一點，出現白內障後，也可以在進行白內障手術時，放入多功能的人工水晶體，改善老花的現象。
老花近視雷射手術同時矯正近視、散光與老花
老花近視雷射手術的原理與近視雷射手術類似，邱立祥醫師解釋，兩種方式差別在於，近視雷射手術會將兩隻眼睛都矯正為幾乎沒有近視，而老花近視雷射手術則會刻意讓兩隻眼睛產生視差，讓優勢眼矯正為沒有近視，用來看遠距離，讓非優勢眼保留25至150度近視，用來看近距離。因為我們的大腦能夠將兩隻眼睛的影像融合在一起，所以便能達到矯正老花眼的效果。
為了提升影像融合度，老花近視雷射手術能夠依照個人化參數，雕刻角膜製作景深效果，優化中距離影像的清晰度。邱立祥醫師說，新型老花近視雷射，搭配LBV智能景深技術，讓術後患者遠、中、近距離都能擁有較佳的視覺品質。
老花近視雷射手術步驟圖解
老花近視雷射手術的步驟與FS-LASIK飛秒準分子近視雷射手術類似，最重要的是術前的檢查與評估。邱立祥醫師說，為了達到較理想的結果，術前需要進行完整的評估，包括近視度數、老花度數、散光度數、瞳孔大小、眼壓、角膜、水晶體、視網膜等20幾項檢查，確認眼睛的健康狀況及功能年齡。
為了讓患者體驗術後的視力狀況，術前會讓患者試戴鏡片，模擬術後的視覺感受，看看是否能夠適應。
老花近視雷射手術採用眼藥水局部麻醉，醫師會先點麻醉藥水，接着用飛秒雷射製作厚度約110微米的角膜瓣。邱立祥醫師說，掀開角膜瓣，使用準分子雷射讓組織氣化，改變角膜的屈光度，矯正近視與散光。最後把角膜瓣蓋回復位，完成老花近視雷射手術，兩隻眼睛的手術時間約15分鐘。
手術過程中，患者只要專心注視指示燈，維持眼睛在固定位置，讓雷射能夠精準雕刻角膜。
老花近視雷射手術術後保養重點
完成老花近視雷射手術後，請多休息，並依照醫師指示點眼藥水，不要揉眼睛。邱立祥醫師說，因為角膜表皮尚未癒合，術後一週內，眼睛不要碰到水，以降低感染的風險。務必按時回診，若有任何問題，都要立刻像醫療團隊反應。
由於兩隻眼睛具有微視差，會需要一點時間適應。邱立祥醫師說，通常是1至3個月，就能適應得不錯。
因為在術前檢查會進行鏡片試戴及融像測試，所以在術後很少發生難以適應的狀況。邱立祥醫師說，即使出現難以適應的狀況，也可以調整非優勢眼的度數，減少兩隻眼睛的視差。
「了解患者的期待，完整的溝通非常重要。」邱立祥醫師強調，「縝密的術前檢查與術後照顧，才能讓老花近視雷射手術達到較理想的結果！」
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：手機越拿越遠好困擾！老花近視雷射手術同時矯正近視、散光與老花，眼科醫師圖解懶人包】