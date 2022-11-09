手痺是警號 或致肌肉萎縮

手痺也許人人都試過，但不一定是小事。註冊脊醫伍兆聰表示，手痺其實是神經線受壓迫的一種警告，一般為頸椎和肩部的神經線受壓，手就會出現「痺」的情況。如果「痺」令到敏感度愈差，就代表相關神經線被壓得愈厲害。

伍兆聰指出，頸椎椎間盤退化是現代人常見的問題，它造成的病變可導致神經根受到壓迫，引起神經根所支配的範圍與部位出現痺(麻木)、疼痛和功能障礙等症狀。「例如慢性頸椎椎間盤退化患者，會出現上肢無力、麻木、握力減退、頸部活動受限等感覺障礙及運動障礙的症狀。除此之外，根性疼痛會沿著神經根支配區，放射蔓延至手臂、手指，造成手指麻木、指尖感覺過敏等。」

壓痛點助診斷

頸椎神經受壓的診斷，可由X光片發現頸椎生理曲度變直或反曲、病變椎體前後緣出現骨質增生、項韌帶鈣化等現象。也可透過磁力共振檢查，診斷椎間盤突出在哪一節，以及神經根受壓迫的嚴重程度。「除此之外，頸椎神經是以頭、頸、肩、臂、手指部位的疼痛為主，因此可以肩頸及上肢的『壓痛點』來確定診斷。」伍兆聰提醒，別以為手痺、麻木是小事，因頸椎椎間盤退化造成的病變導致神經根受到壓迫，有時候患者會出現頭痛、耳鳴、頭暈的現象。嚴重的話，還會有肌肉萎縮、行動障礙等情形。

手法復位

治療方面，脊醫主要會採用手法治療，透過矯正頸椎錯位的部位，回復脊骨的正常排列及弧度。「因為患上頸椎問題及上肢肌腱勞損的患者，肩頸至手臂關節痛楚周邊的肌腱常會出現纖維化，引致肌腱底下的神經受到壓迫，所以也常需要衝擊波治療，透過破壞此處的軟組織，刺激血管再生長。」伍兆聰解釋，衝擊波可刺激肌腱軟組織的自我修復，減少患處的炎症反應，更可大量刺激壓迫部位的痛覺神經，達致紓緩神經痛的效果。

平時要留意姿勢

伍兆聰稱，「另外，高能量激光治療可刺激肩頸及上肢的軟組織，導致血管擴張，釋放化學物質，增加血液供應和改善微循環，細胞的營養供應更充足，促進組織修復，顯著減少腫脹及痛楚。」

預防頸椎神經受壓，平時應保持正確的頸部姿勢，如避免長期低頭或負重，坐或站時下巴保持內收姿勢。睡眠時可使用捲成棒狀的毛巾墊於頸部下方，或使用頸椎保護枕等。平常可練習頸部穩定肌群牽拉及伸展操等，避免復發。