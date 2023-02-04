手腕痛｜30歲電單車手連扭油門都痛！原來是三角纖維軟骨損傷

30歲徐姓男子工作需經常搬重物，他近日感到右手腕疼痛，而且騎電單車扭油門與煞車，還有開門把這些平時毋須費力的動作，都變得相當疼痛。就醫後診斷為「三角纖維軟骨複合體」(TFCC)受傷。

三角纖維軟骨 受傷不易復原

手腕外側(尺側)的疼痛，在受傷後很常見，而且不容易復原。手腕常常在轉到某個角度時因為疼痛而無法使力，擰毛巾或是開罐頭都會疼痛；起身時也無法用手腕支撐或是端重物。衛生福利部南投醫院復健科主任周建文表示，三角纖維軟骨是手腕關節尺側(即靠小指側)一個複合性結構，位於手腕關節的尺側，是由一群韌帶及纖維軟骨所組成。有幾個主要的功能，第一是在前臂和手腕在做旋轉活動時負責維持遠端橈尺關節的穩定性，第二是承受及傳導來自手部的力量，第三是可以有比較大的腕關節的活動度。