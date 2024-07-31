手腕隧道症候群連續食止痛藥1個月 止痛不成竟反而胃穿㝫？

一名61歲女性持續腹痛、發燒就醫，醫生發現她出現腹膜炎症狀，追問下才發現婦人因腕隧道症候群服用止痛消炎藥已經超過一個月，疑似因藥物副作用造成胃潰瘍合併穿孔。
不僅煙、酒、茶、咖啡 非類固醇止痛藥也會引起胃潰瘍
衛生福利部臺中醫院消化外科醫生徐天佑表示，臨床上常見胃潰瘍病因，包含一些刺激胃酸分泌增加或降低黏膜保護的因素：如進食煙、酒、濃茶、咖啡或刺激性食物，抑或是服用損傷胃黏膜的藥物(如阿士匹靈、非類固醇止痛藥等)，以及情緒過度激動或過度疲勞等。
止痛藥連吃一個月 胃穿孔引起發炎、敗血症
徐天佑醫生表示，患者沒有三高病史，今年4月就醫時自述2月下旬左手曾因手腕隧道症候群開刀，一個月後換右手疼痛，因症狀較輕微醫生開立止痛藥物治療，未料連吃一個月藥物後卻因發燒、肚子持續悶痛被家人送急診，抽血一檢查發現發炎指數偏高，白血球過高併敗血症。
醫生幫她進行腹部X光檢查，發現胃部有大量空氣，疑似腸氣外漏，進一步安排電腦斷層掃描後，證實腸胃道穿孔，經緊急進行腹腔鏡診斷，果然發現在胃幽門前區有個0.5公分破洞。幸好發現得早，緊急進行腹腔鏡胃縫合手術，一周後確定患者穿孔愈合，可以開始進食，患者也順利出院。
止痛藥使用安全守則：搭配胃藥 一到兩周更換止痛藥
徐天佑醫生叮嚀，由於非類固醇類的抗發炎藥、止痛藥傷胃，長時間使用容易造成胃潰瘍等副作用，使用該類止痛消炎藥物最好搭配胃藥使用，超過兩周以上長期使用患者則建議每一到兩周就更換不同類型止痛消炎藥物，降低長期使用造成胃潰瘍、胃穿孔風險。
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