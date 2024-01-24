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健康
2024-01-24 07:30:00

手腕骨折要留神 手術縮短復原時間

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手腕骨折要留神 手術縮短復原時間

手腕骨折要留神 手術縮短復原時間

冬天衣服臃腫，手腳的協調和平衡較差，一不留神便容易跌倒導致骨折。由於我們習慣跌倒時用手支撐身體，手腕骨折是常見的骨折之一。

聖保祿醫院骨科專科醫生余敬行醫生表示，前臂的兩條骨分別為橈骨和尺骨，近大拇指一側的是橈骨。跌倒時用手支撐身體，由於重量集中於橈骨末端近手腕的位置，容易造成遠端橈骨骨折，亦即手腕骨折。年輕患者最常發生於滑雪或車禍等衝力較大的碰撞，而本身患有骨質疏鬆的長者更是高危，平地摔倒也會有機會骨折。

余醫生指出，輕微的橈骨骨折只要位置保持良好及處理妥當，一般四至六星期都可以自行癒合。但如果出現嚴重移位而沒有及時處理，則康復後會有機會變形，長遠影響手腕功能或引致長期痛楚。醫生會根據病人的年齡和骨折嚴重程度等建議合適的治療方案。如果骨折只是輕微移位，可使用石膏固定待骨折慢慢癒合。惟當骨折移位嚴重，例如折彎變形超過15度或縮短超過五毫米以上，應考慮進行手術把骨折復位和固定。牽涉關節面的骨折，或是骨折比較粉碎而不穩定，亦應考慮用手術處理。對於年紀比較輕，或因平日工作和活動對手腕功能要求高的病人來說，更需要積極考慮採用手術。

 

置入鋼板及螺絲協助固定骨折

手術方面，目前大部份手腕骨折病人都會以「鋼板及螺釘內固定」方式在掌側腕放入鋼板螺絲，本地和海外的研究都顯示這種方法的臨床效果良好。但部分病人，例如骨折主要集中在手背或是有較多關節面的骨折移位，則需要在手掌背部放入鋼板螺絲。至於嚴重的開放性骨折，則會考慮進行外支架固定手術。余醫生稱，現時「鋼板及螺釘內固定」手術採用互鎖式鋼板，鎖定螺絲會與鋼板維持固定角度，即使病人骨質很差，螺絲依然可以穩固地鎖定在鋼板上而不會鬆脫，因此縱然骨質疏鬆或骨折粉碎的病人都同樣可以採用這方法。這手術需時約半小時至一小時，期間不用輸血，多數病人術後更可以即日出院。余醫生續指，手術所使用的鋼板和螺絲根據人體骨架設計，鋼板厚度只有兩至三毫米，減少了對手腕日常活動和功能的影響。病人一般術後可以馬上活動手指和手腕，保持關節的活動度。但要留意首六個星期都應避免負重物，術後亦需配合定期的物理治療，以加快康復。

余醫生分享曾為因意外手腕嚴重骨折及移位的外科醫生，及熱愛拉奏小提琴的年輕病人進行「鋼板及螺釘內固定」手術。前者術後很快便可以重回手術室進行精細手術，後者則由於碎裂程度較為嚴重，術後用了半年康復及進行物理治療，康復進度理想，可以重拾琴弦表演和比賽。

手腕骨折的病人如果因低能量受傷而骨折，例如平地摔倒，可能潛在骨質疏鬆的問題。余醫生建議病人最好進行骨質疏鬆檢查和治療，否則下次再度骨折的機會非常大，甚至可能是嚴重的髖部骨折。

 

資料由聖保祿醫院骨科專科醫生余敬行醫生提供
Johnson & Johnson全力支持

聖保祿醫院骨科專科醫生余敬行醫生

聖保祿醫院骨科專科醫生余敬行醫生

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