手腳腫大｜治療肢端肥大症新契機 新型注射器助減疼痛

手腳異常腫大或臉形改變可別大意，可能是肢端肥大症惹禍，尤其早期症狀表現不明顯且病程緩慢，導致許多患者誤以為是正常老化，後續可能衍生包括心臟肥厚、心臟衰竭或肝臟肥厚、骨骼軟組織增生肥大等問題；臺大醫院內科部副主任暨代謝內分泌科主任王治元教授指出，肢端肥大症大多是因為腦下垂體分泌過多生長激素所造成，若發生在成年人身上，因生長板已閉合，就會造成骨骼異常增生，像下巴或前額突出、牙齒裂開等現象，可透過抽血做初步的篩檢。
肢端肥大症難第一時間發現 有賴醫師警覺性
肢端肥大症最常見的發病年齡約為40至50歲，通常這時患者都已發現身體異常情況因而就醫；王治元教授說明，肢端肥大症患者在第一時間難以被發現，通常得經過一段時間後才會被發現罹患此疾病，因此關鍵在於仰賴警覺性較高的臨床醫師，是否能第一時間發現患者症狀可能與肢端肥大症有關，才能進一步轉診到內分泌新陳代謝科做檢查，盡早接受治療。
治療肢端肥大症 以減少體內生長激素為目的
治療上，主要針對減少生長激素產生為目的，基本上會優先評估患者是否適合以手術切除腫瘤，再輔以加馬刀、電腦刀等放射治療，透過局部定位治療病灶，但放射治療腦下垂腫瘤得經若干年後，腫瘤才會逐漸消失，若治療仍不理想，則須以口服藥或注射藥物治療加以輔助；王治元教授補充，早期即已有所謂體抑素抑制劑等治療方式，但患者需每天打三針且疼痛感較高，直到近年來出現長效型注射凝膠劑，患者只需一個月打一針即可。
新型注射器治療四周一次 患者也可自行在家注射
王治元教授說明，事實上，醫師在評估患者接受任何治療時，必須考量患者的順從性，這將決定後續治療的成功與否，目前也有新型注射器的治療方式出現，藥物以凝膠劑的模式，方便病患做注射，療程約四周一次，且疼痛度與傳統型注射器相比可降低，不過根據臨床經驗，部分患者能夠八個星期注射一次即可，就能達到治療效果，尤其透過良好的護理衛教系統，患者也能在家自行注射，減少往返醫療院所的不便。
患者應規律用藥 以免衍生後續併發症
臨床上，過去就曾有約40幾歲患者，因罹患糖尿病進一步檢查，被醫師察覺外表疑似有肢體肥大症徵兆，經詳細檢查後也發現原來是不正常的生長激素分泌，造成胰島素敏感度變差，演變糖尿病；王治元教授提及，這名患者經生長激素控制，也順利接受手術治療，也讓血糖得到很更好的控制；事實上，罹病的患者最重要就是規律用藥，一旦漏藥，若有心臟肥大、血糖等問題，恐對健康影響較大。
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