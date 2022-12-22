手腳腫大｜治療肢端肥大症新契機 新型注射器助減疼痛

手腳異常腫大或臉形改變可別大意，可能是肢端肥大症惹禍，尤其早期症狀表現不明顯且病程緩慢，導致許多患者誤以為是正常老化，後續可能衍生包括心臟肥厚、心臟衰竭或肝臟肥厚、骨骼軟組織增生肥大等問題；臺大醫院內科部副主任暨代謝內分泌科主任王治元教授指出，肢端肥大症大多是因為腦下垂體分泌過多生長激素所造成，若發生在成年人身上，因生長板已閉合，就會造成骨骼異常增生，像下巴或前額突出、牙齒裂開等現象，可透過抽血做初步的篩檢。

肢端肥大症難第一時間發現 有賴醫師警覺性

肢端肥大症最常見的發病年齡約為40至50歲，通常這時患者都已發現身體異常情況因而就醫；王治元教授說明，肢端肥大症患者在第一時間難以被發現，通常得經過一段時間後才會被發現罹患此疾病，因此關鍵在於仰賴警覺性較高的臨床醫師，是否能第一時間發現患者症狀可能與肢端肥大症有關，才能進一步轉診到內分泌新陳代謝科做檢查，盡早接受治療。