手腳麻痺係循環唔好？小心頸椎間盤問題 低頭族留意

若出現腳麻、手麻等問題，許多人會覺得是循環不好造成的。不過，國泰綜合醫院神經外科總住院醫師王祺、國泰綜合醫院顧問醫師黃金山表示，腳麻、手麻也有可能是頸椎椎間盤突出衍生的症狀。 頸椎椎間盤突出壓迫 出現手麻、腳麻等症狀 頸椎椎間盤突出(Cervical Spinal Disc Herniation)會導致頸部神經受到壓迫，產生疼痛、肌肉功能障礙等問題。王祺醫師指出，頸椎椎間盤突出最常見的症狀為頸部疼痛，並會蔓延至肩膀、手臂、手指產生麻木、刺痛感。 許多病人常會抱怨手麻、刺痛。此外，黃金山醫師表示，頸椎椎間盤突出也有可能導致頭痛等問題，嚴重甚至會造成脊髓壓迫、損傷，導致病人產生腳麻、走路不穩的情形。

年齡、遺傳會增加疾病風險 低頭族也須注意 有些人會因為先天生性椎管狹窄而產生頸椎椎間盤突出的問題，但其實椎間盤也會因為年齡增長，水分減少、彈性漸漸降低，而更容易產生頸椎椎間盤突出的問題。此外，黃金山醫師提到，像是外傷、關節炎、骨質疏鬆等，也都有可能會增加椎間盤突出壓迫脊隨的風險。 不過，王祺醫師也特別提醒，雖然頸椎椎間盤突出的原因與年齡增長、遺傳等因素有關，但是現在手機、電子產品等愈來愈普遍，許多人成為「低頭族」，或是因為工作的關係需要長時間盯著螢幕、久坐，再加上姿勢不良、肌肉力量不足等情況，這也讓愈來愈多人有頸椎椎間盤突出的問題。