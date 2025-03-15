手術前還能吃藥嗎？哪些藥需停用？藥劑師告訴你常見注意事項

術前的準備工作同樣不可忽視，尤其是藥物使用。

隨著醫療技術的進步，手術治療成為重要醫療選項。然而，手術前的準備工作同樣不可忽視，尤其是藥物使用，許多患者在手術前會疑惑：「我還能繼續吃藥嗎？哪些藥物需要停用？」這些問題直接關係到手術的安全性與效果，有些藥物會使手術風險增加，但忽然停用也可能產生嚴重後果，因此必須謹慎對待。

這些藥物可能影響手術 術前應停止服用

臺北市立聯合醫院婦幼院區藥劑科藥劑師蔡岳霖表示，手術前是否需要停藥，取決於患者平時服用的藥物種類以及手術類型，某些藥物可能會影響手術過程中的凝血功能、血壓控制或麻醉效果，因此需要提前停用。

1、抗血栓藥物

中風、心肌梗塞是現代常見的文明病，不少人都有使用抗血栓的藥物，如阿士匹靈、瓦法靈、新型抗凝血劑(NOAC)等，這些藥物會影響血液凝固，可能會增加手術中的出血風險，通常建議在手術前停用，停用天數需與醫生討論。

2、降血糖藥物

糖尿病患者會使用的口服降血糖藥物或胰島素，能夠降低並控制血糖，但術前的空腹期若持續使用降血糖藥物，反而增加低血糖發生風險，另外也有相關文獻指出，部分降血糖藥可能增加術後酮酸中毒的情形，因此降血糖藥物需要請醫生評估是否需調整劑量或暫停使用，以避免手術期間出現藥物相關不良反應的情況。

3、心血管用藥

有些藥物則建議視情況服用，特別是控制慢性疾病的藥物，如高血壓或心臟病藥物。這些藥物若突然停用，可能會導致血壓波動或心律不整，增加手術風險。因此，患者應在術前與醫生充分溝通，提供完整的用藥清單，以便醫生評估並給予適當指示。

4、中藥與保健食品

許多患者認為中藥或保健品屬於天然成分，對身體無害，但某些中藥或健康食品(如人參、銀杏、維他命E、薑黃等)可能會影響凝血功能，增加手術風險；有些(如聖羅勒、卡瓦胡椒、纈草根等)則可能影響麻醉藥物的作用。因此，術前應主動告知醫生所有服用的中藥或保健品，並遵循醫生建議決定是否停用。