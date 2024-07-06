手術後不能吃雞？破解雞肉4大迷思

制訂飲食計劃時建議諮詢醫生或飲食治療師，以根據個體健康狀況訂制合適的飲食方案。

在長者群體中，特別是在手術後的飲食中，關於雞肉存在「毒性」的觀念的確存在一些誤解。

迷思一：雞肉有「毒」，會引發傷口發炎

許多長者認為白肉，尤其是雞肉，有「毒」，可導致傷口感染或發炎。實際上，只要確保雞肉新鮮並經過適當烹飪(確保烹飪溫度達到安全水準)，它們是安全可食用的，不會對傷口造成不良影響。

相反，雞肉富含蛋白質和微量元素，有助於促進傷口愈合和維持免疫系統的正常功能。

不論是白肉還是紅肉，如果生熟不分，烹飪不當，同樣可會導致食物中毒。因此，長者在購買食品時需注意衛生，確保選擇新鮮的肉類，並在烹飪過程中遵循食品安全準則，這樣才能確保食物的安全和健康。