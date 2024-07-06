手術後不能吃雞？破解雞肉4大迷思

在長者群體中，特別是在手術後的飲食中，關於雞肉存在「毒性」的觀念的確存在一些誤解。
迷思一：雞肉有「毒」，會引發傷口發炎
許多長者認為白肉，尤其是雞肉，有「毒」，可導致傷口感染或發炎。實際上，只要確保雞肉新鮮並經過適當烹飪(確保烹飪溫度達到安全水準)，它們是安全可食用的，不會對傷口造成不良影響。
相反，雞肉富含蛋白質和微量元素，有助於促進傷口愈合和維持免疫系統的正常功能。
不論是白肉還是紅肉，如果生熟不分，烹飪不當，同樣可會導致食物中毒。因此，長者在購買食品時需注意衛生，確保選擇新鮮的肉類，並在烹飪過程中遵循食品安全準則，這樣才能確保食物的安全和健康。
迷思二：只有紅肉才會修復傷口
一些長者認為只有紅肉才會修復傷口的作用，因此在手術後更傾向於選擇紅肉。事實上，白肉同樣是優質蛋白的良好來源，而且相較於紅肉，其脂肪含量較低。適量攝入雞肉可以提供足夠的能量和蛋白質，這是有助於康復過程，同時降低脂肪攝入。
迷思三：紅肉更「補」，白肉不具備滋補效果
紅肉固然是一種良好的鐵質來源，但白肉同樣提供豐富的蛋白質和其它營養成分。適度攝入雞肉有助於維持全面的營養平衡。長者可通過多樣化飲食，合理搭配食材，獲得更全面的營養支持。
迷思四：雞肉會惡化慢性疾病
雞肉與一些慢性疾病並無直接關聯。相反，適量的雞肉攝入是一種優質蛋白質的來源，對長者的健康很有益。選擇去骨、去皮的雞肉，並採用健康的烹飪方式，可在提供營養的同時減少潛在的風險。
在康復期間，制訂飲食計劃時建議諮詢醫生或飲食治療師，以根據個體健康狀況訂制合適的飲食方案。通過摒棄這些不準確的觀念，採用科學的飲食選擇，有助於促進康復並維持整體健康。
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