手術｜術後出現幻覺？可能攝取唔夠一種維生素

78歲陳先生有雙下肢周邊動脈閉塞症的病史，右腿有多處潰瘍並伴有皮膚壞死，已持續數月之久。就醫隨即安排進行手術治療。然而，在手術後第二天患者出現術後譫妄，包括精神狀態改變、幻覺、情緒不穩定等症狀，所幸在接受密切的監測和治療後，術後譫妄情況順利地緩解。

年長者「術後譫妄」 出現情緒不穩、幻覺需多加注意

奇美醫療財團法人奇美醫院麻醉部醫師洪國全表示，「術後譫妄」是一種在手術後出現的精神狀態異常，通常在手術後的24至72小時內開始發生，但有時也可能在手術後的數周內出現。根據2020年一篇回顧性文章指出，術後譫妄通常發生在老年病人身上，特別是進行大手術的病人，譫妄症狀通常在數天至幾周內會緩解。術後譫妄的具體症狀包括精神狀態改變、思考混亂、幻覺、譫語、不安、激動或抑制、情緒不穩定，以及對現實環境的錯誤認知等。若在嚴重的情況下，病人可能會出現暴力行為或自我危害的行為，需要特別注意安全。