手足口病強勢來襲 三穴位一茶飲提升免疫改善症狀

手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒，如克沙奇病毒或腸病毒71型引起，病發初期通常會出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛，發燒後1至2天口腔會出現水泡產生疼痛，水泡初期呈現小紅點狀，接著形成潰瘍狀，常見發生部位於舌頭、牙齦及口腔內側兩側，手掌、腳掌、臀部或生殖器也會出現帶有小水泡的紅疹，因發病部位位於口腔周圍、手部及足部，因此又稱為手足口病，手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水泡或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。
中醫溫病伏邪 清肺解熱方劑＋穴位調理
中醫診所院長康涵菁中醫師表示，中醫溫病的伏邪概念，病邪潛伏於膜原腠理間，正如手足口病的腸病毒常見潛伏期3至5天，病雖從口鼻入，但易潛伏於腸胃道壁間伺機傳染，透過糞便傳入環境中，當免疫系統機能低弱時更容易發作，發病初期的風熱症狀在手足口病中，典型常見咽喉腫痛、口腔黏膜潰瘍，伴隨部分發燒，康涵菁中醫常使用銀翹散、麻杏甘石湯等解表清熱方劑，搭配清肺熱及咽部發炎用藥如板藍根、魚腥草等，有些熱勢更重會有咽峽部小水泡及潰瘍，稱為泡疹性咽峽炎，用藥會加更多清熱藥輔助，如黃芩、梔子等，若病勢加重再往裏走至脾胃轉而濕熱重，則要加入袪濕清熱藥物，如甘露消毒丹或龍膽瀉肝湯等，此時手掌腳掌手指腳趾會伴隨小疹及水泡，加上口腔、舌頭破損，就稱為手足口病，適度加入甘露飲等滋陰涼潤藥物，可幫助黏膜修復。
康涵菁中醫透過穴位調理身體氣機能量，可以有效提升自身免疫力，黃帝內經：「正氣內存，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛」。當免疫力提升後，外來病毒侵入時，身體可以有效快速對抗反擊：合谷穴＋太衝穴＋足三里穴。
雙側合谷加上雙側太衝穴又稱四關穴，是氣血陰陽外內出入的要道，合谷穴為手太陽經原穴，可調肺氣下降；太衝穴為足厥陰肝經輸穴、原穴，可調肝氣上升。兩穴一升一降，相互為用，調節氣機周流不息，通達全身四肢，刺激四關穴可以透過疏通全身氣機達到開啟免疫系統調節機制，達到提升對抗外來病毒能力。
足三里穴：足陽明胃經合穴，按壓足三里有增強免疫力、調理脾胃、補中益氣、疏風化濕的作用，也是著名的長壽穴位。
養生茶飲提升免疫力
荊芥3克、桑葉3克、金銀花3克、防風3克、白朮3克、玉竹6克、黃耆6克、甘草2克、蜂蜜1湯匙，泡入300cc至500cc熱水中，燜約15至30分鐘即可飲用。
透過茶飲包藥物藥性可以處理病毒在中醫病機上引起的風熱、濕熱及避免肝陽上亢等症狀，透過荊芥、桑葉、金銀花透熱功效，搭配防風、白朮、黃耆顧護免疫系統，有助預防手足口病侵入，然而根據每個人體質不同所造成病勢進入體內表現可能不同，病勢急性期時，建議請合資格中醫師開處正確診斷用藥治療。
良好生活習慣有效防止手足口病入侵
1. 學會保持個人清潔及衛生
最容易當作傳染媒介的身體部位是「手」，經常保持雙手清潔為最重要步驟：盡可能避免用手觸摸口、鼻、眼，進食前後都需要徹底洗手，洗手時應以洗手乳或正常乾淨清水清洗，搓手最少20秒，用水清洗後使用乾淨毛巾或紙巾擦乾。酒精因未能有效殺死一些引起手足口病的病毒，因此，酒精及乾洗手等不具有杜絕手足口病傳播效果。另外，用膳時要使用公筷和公匙，盡量避免與人共享同一食物或飲料。
2. 隨時保持潔淨的環境
手足口病好發季節期間，經常於常用桌椅間即常接觸表面處清潔，使用1比 99 稀釋家用漂白水(即把1份5.25%漂白水與99份清水混和)消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。
康涵菁中醫師提醒，手足口病好發於兒童，良好的衛教及習慣請家長帶著小朋友一起學習，勤洗手及保持良好衛生習慣可以有效減低傳染機率，並且一起養成良好生活作息，訓練身體保持良好免疫力狀態，盡可能飲食清淡，養成早睡早起好習慣，以提升自身免疫力對抗手足口病的侵入。
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