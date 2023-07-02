手足口病、疱疹性咽峽炎 中醫授對付腸病毒解方

腸病毒好發季節在5至9月，請家中有小朋友的家長，勤洗手及保持良好衛生習慣。

腸病毒是一群病毒總稱，主要經由「糞口傳染」，分布於腸胃系統通道間，傳染性強，發病迅速且劇烈。中醫師吳宛容說明，中醫根據其發病特性及症狀視其為溫病疫癘，發病初期以風熱症狀為主，病位在肺，病程進入中期以濕熱為主，病位從肺熱轉入脾胃濕熱，若快速轉入急重症則為肺胃熱勢逆傳心包，會出現神經症狀、腦炎症狀、胸腔發炎症狀，甚至可能危及生命。

腸病毒有潛伏期 發生四大急重症應盡快求醫

中醫溫病的伏邪概念，病邪潛伏於膜原腠理間，正如腸病毒常見潛伏期3至5天，病雖從口鼻入，但易潛伏於腸胃道壁間伺機傳染，透過糞便傳入環境中，當免疫系統機能低弱時更容易發作。

發病初期的風熱症狀在腸病毒中典型常見咽喉腫痛、口腔黏膜潰瘍，伴隨部分發燒，吳宛容中醫師指出，中醫常使用銀翹散、麻杏甘石湯等解表清熱方劑，搭配清肺熱及咽部發炎用藥如板藍根、魚腥草等；有些熱勢更重會有咽峽部小水泡及潰瘍，稱為疱疹性咽峽炎，用藥會加更多清熱藥輔助，如黃芩、梔子等；若病勢加重再往裡走至脾胃轉而濕熱重，則要加入袪濕清熱藥物，如甘露消毒丹或龍膽瀉肝湯等，此時手掌腳掌手指腳趾會伴隨小疹及水泡，加上口腔、舌頭破損，就稱為手足口病，適度加入甘露飲等滋陰涼潤藥物，可幫助黏膜修復。

最後，若病勢過猛，直攻中樞神經系統、心臟、腦部，產生四大急重症：1.活動力差、嗜睡、意識不清；2.肌躍型抽搐；3.呼吸急促或心跳加速；4.持續嘔吐，請盡快轉往醫院治療。