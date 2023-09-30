才25歲！她每每如廁「痔瘡」滑出好煩惱！

痔瘡雖然常見但並非可輕視，若處理不當恐造成生活品質降低。

25歲的蔡小姐，一直為痔瘡所苦。每次上完廁所後，痔瘡都會脫出，造成腫脹疼痛的不適感，嚴重連走路都會滑出，生活質素大受影響，所幸就醫後經醫生詳細診察評估，最終接受微創激光痔瘡消融術，術後也以冷水坐浴，連止痛藥都不太服用，幾天後就重回工作崗位，告別惱人病痛。

痔瘡好發族群 長期便秘者、作息不正常

奇美醫療財團法人奇美醫院大腸直腸外科醫生黃亘毅說明，痔瘡是很常見的疾病，好發族群包括懷孕婦女、肥胖一族、缺乏運動、長時間久坐、久站的公車或計程車司機及負重的搬運工，水分和纖維攝取不足導致長期便秘者，作息不正常、喜好刺激性食物和腸易激綜合症者。

痔瘡可分為內痔及外痔，內痔因有腸黏膜成分，較易出血、脫垂；而外痔則有皮膚成分，較常出現癢、腫、痛、發炎等症狀。痔瘡雖然常見但並非可輕視，若處理不當恐造成生活質素降低。