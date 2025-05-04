打壞後生？肥胖、久坐、吸煙令年輕人更易患心臟病

年輕就一定健康？答案是未必。美國心臟協會發現，年齡介於18至25歲的年輕人正面臨更高的心臟病威脅，原因是新一代的肥胖比率上升、吸煙率增加，加上生活更為靜態，令他們更容易陷入高血壓及糖尿病等健康陷阱，最終危及心血管健康。

年輕人忽視心血管健康 心血管疾病是常見及主要的死亡原因，而在美國，愈來愈多年輕人因為早期風險因素，例如血壓上升和糖尿病前期等，誘發心臟病及中風等心血管疾病。美國心臟協會的研究亦指出，年輕人往往忽視自己的心血管健康，卻不知很多人在步入成年時已經有肥胖、高血壓及高膽固醇等問題。

心血管脆弱3大原因 年輕一代的心血管狀態變得脆弱，美國心臟協會歸究3大原因。 吸煙比率上升：當地18至23歲族群中，首次吸煙的比例已從2002年的21%上升至2018年的42.6%，估計電子煙普及有關，但其實電子煙與傳統煙草產品一樣會影響血管健康。 肥胖率高企：該會根據數據預測，現時2至19歲兒童中，超過一半可能在35歲前跌入超重的危機。 靜態生活模式：約55%的年輕人稱自己缺乏運動。 專家呼籲各界盡早採取措施，例如將心臟健康教育融入年輕人的生活中，藉以鼓勵及提醒他們要及早建立良好的生活及飲食習慣，並正視自己的健康和需要，以免錯失干預及治療的時機。