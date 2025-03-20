打擊糖胖症 運動瘦身有法

近年香港運動風氣越漸盛行，不少人追求健康的體態而健身、做運動，而患有糖胖症的話，運動更是改善健康不可缺少的一環。不過如果有三高、又有肥胖問題，不免會「囉囉攣」，運動前有甚麼要準備？可以做甚麼運動？有甚麼特別需要注意的地方？下文由心臟科專科陳杰醫生、陳裕豪醫生及梅震宇醫生為你解說，糖胖症病人應該如何運動瘦身！ 減重5%已有顯著改善 同時患有糖尿病及肥胖症就是糖胖症，那麼體重多少才屬於肥胖呢？根據世衛亞太區體重指標，BMI，即體重（公斤）除以身高（米）的平方，如果超過23就是超重，超過25屬於一級肥胖，超過30屬於二級肥胖，併發症及死亡風險都會大大增加1，如果糖尿病人發現自己體重超標就要小心了！

BMI超過23屬於超重

不過也無須過分擔心，只要積極減肥，就可以減低心血管疾病的風險。有研究顯示糖胖症病人減重5-10%，血壓、血糖、三酸甘油脂等等都有顯著改善，如果減重10-15%以上更可進一步減低心血管風險2，只要體重減輕，對健康都或多或少有所改善。 事前準備要做足 運動雖然有助控糖，但糖尿病人要注意不要空腹做運動，最好飯後一至兩小時再開始，運動前可先「篤手指」驗血糖，如果低血糖就先別運動。亦可以事先準備一些餅乾或者水果，萬一運動途中低血糖可以救急。如果運動期間覺得頭暈、手震、冒冷汗，就要停下休息、補充糖分。 循序漸進 由行路做起 糖胖症病人建議一星期最少做150分鐘帶氧運動3，除了減肥、加強心肺功能，亦有助控制血糖，增加身體對胰島素的敏感度和刺激胰島素分泌。萬事起頭難，剛開始建立運動習慣可以從簡單的做起，以免太辛苦容易放棄！步行也是一種運動，由每日行3,000步開始，慢慢增加，只要每日有走到一定步數，也有效減低心血管疾病風險。有研究指每行多500步，因為心血管疾病死亡的風險就可以減低7%4。

建議每星期至少進行150分鐘中等強度帶氧運動

操肌也可控糖 除了帶氧運動，肌肉訓練也很適合糖胖症病人。消耗脂肪和增加肌肉都會令身體用到更多血糖，亦可以令胰島素更敏感。訓練肌肉還可以降低膽固醇和血壓，減低心血管風險5，非常適合同時患有三高的肥胖人士。 中等強度的肌力訓練，一組8-12下，每次3組，每星期做多過2日就可以了，一些簡單的肌肉強化運動，甚至可以在家中就地取材，即使沒空去健身室，也可以每日花15至20分鐘在家鍛鍊！ 藥物治療不可缺少 糖胖症病人記得要準時用藥，不同糖尿藥有各自的功能，例如雙胍類藥物刺激身體使用糖分、SGLT2抑制劑促進糖分經尿液排走，部分糖尿藥例如腸泌素GLP-1類似物，同時有減重效果，與運動雙管齊下，就可以控糖同時減肥。不過如果經常忘記服藥，或自行改變服藥時間，導致藥效重疊或遺漏，反而會令血糖更加不穩，更加損害血管！藥物依從性差的糖尿病人，心血管疾病風險會增加41%，死亡率會增加45%6，後果可大可小！所以病人謹記要遵從醫囑服藥。