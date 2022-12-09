打球膝蓋「啪」一聲！中年男「十字韌帶撕裂」腫痛難耐

患者右膝前十字韌帶撕裂部分撕裂，還不到全斷程度，毋須手術治療，建議採用注射PRP增生療法，雖然不能立刻下場劇烈跑跳，但大約2個多月後即恢復原有生活品質。

48歲「阿哲」周末都會到籃球場鬥波，日前為了救球太過認真，單膝轉身幸運救回險些出界的球，返家後卻發現右膝蓋腫脹，冰敷兩三天後始終未好轉，就醫治療後，醫師先抽出三管積血，再透過超音波、MRI檢查後，確認是「前十字韌帶創傷性撕裂」，經採用增生療法後，逐漸好轉重回球場。

「前後十字韌帶」維持關節穩定 運動員、年長者常受傷部位

亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟指出，膝關節負責人體走、跳、蹲、跑、扭轉等運動模式，其中，呈現十字交叉狀的前後十字韌帶，連結股骨(大腿骨)和脛骨(小腿骨)，負責功能為維持關節穩定度，是膝關節中最大、最重要的韌帶，也是運動員及年長者常因外傷、撞擊而受傷的部位。