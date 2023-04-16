打破小細胞肺癌魔咒 免疫療法助患者重返職場

由於小細胞肺癌腫瘤生長快速，擴散期患者不適合做放射治療，洪仁宇醫師表示，主要治療方式為化學治療，若病人體力可負擔，一線治療時會將2種化療藥物組合使用，七至八成患者的腫瘤可有效縮小。

肺癌連年蟬聯十大癌症死亡率之冠，其中小細胞肺癌更是肺癌中最棘手的癌種。高雄市立大同醫院副院長洪仁宇呼籲，隨著各種藥物與治療方式持續問世，患者可多與醫師討論最適合的治療策略，有助於控制病情。有個案經化學治療合併免疫療法後，不僅大幅延長存活期，而且身體狀況穩定，重返熱愛的職場上班。

小細胞肺癌預後差 2 年內復發機率高

小細胞肺癌為肺癌四大細胞型態(腺癌、鱗狀上皮癌、大細胞癌、小細胞癌)之一，雖然佔全部肺癌人數不到一成，但癌細胞生長速度比其他種類肺癌更快，60%至70%患者發現時已是擴散期，轉移至腦部、骨頭與肝臟。

由於小細胞肺癌腫瘤生長快速，擴散期患者不適合做放射治療，洪仁宇醫師表示，主要治療方式為化學治療，若病人體力可負擔，一線治療時會將2種化療藥物組合使用，70%至80%患者的腫瘤可有效縮小。

然而，小細胞肺癌對於化學治療反應佳，病患的存活率卻不佳，洪仁宇醫師坦言，2年內復發機率高，不少患者停藥之後3個月內就復發。過往能夠有效治療小細胞肺癌的藥物種類稀少，即使進行二線治療，仍有高達80%患者的治療效果不理想或是藥效無法維持太久，接續換藥治療的效果也不佳，「有點像救援投手不夠強，在這情形之下，先發投手的第一線藥物如果可以撐久一點，將可有效延長病患疾病控制的時間。」