打破小細胞肺癌魔咒 免疫療法助患者重返職場

肺癌連年蟬聯十大癌症死亡率之冠，其中小細胞肺癌更是肺癌中最棘手的癌種。高雄市立大同醫院副院長洪仁宇呼籲，隨著各種藥物與治療方式持續問世，患者可多與醫師討論最適合的治療策略，有助於控制病情。有個案經化學治療合併免疫療法後，不僅大幅延長存活期，而且身體狀況穩定，重返熱愛的職場上班。
小細胞肺癌預後差 2年內復發機率高
小細胞肺癌為肺癌四大細胞型態(腺癌、鱗狀上皮癌、大細胞癌、小細胞癌)之一，雖然佔全部肺癌人數不到一成，但癌細胞生長速度比其他種類肺癌更快，60%至70%患者發現時已是擴散期，轉移至腦部、骨頭與肝臟。
由於小細胞肺癌腫瘤生長快速，擴散期患者不適合做放射治療，洪仁宇醫師表示，主要治療方式為化學治療，若病人體力可負擔，一線治療時會將2種化療藥物組合使用，70%至80%患者的腫瘤可有效縮小。
然而，小細胞肺癌對於化學治療反應佳，病患的存活率卻不佳，洪仁宇醫師坦言，2年內復發機率高，不少患者停藥之後3個月內就復發。過往能夠有效治療小細胞肺癌的藥物種類稀少，即使進行二線治療，仍有高達80%患者的治療效果不理想或是藥效無法維持太久，接續換藥治療的效果也不佳，「有點像救援投手不夠強，在這情形之下，先發投手的第一線藥物如果可以撐久一點，將可有效延長病患疾病控制的時間。」
化療合併免疫 有效延長疾病控制時間
小細胞肺癌患者一旦進入擴散期就沒救了嗎？洪仁宇醫師表示，已有研究證實「免疫療法合併化學治療」，可有效延長疾病控制的時間。
傳統化學治療可抑制癌細胞分裂，而免疫療法的原理為刺激身體內免疫系統系攻擊癌細胞。台灣癌症基金會資料指出，化學治療合併免疫治療「聯手攻擊」，有助提高治癌效果，當化學治療引起癌細胞凋零，在裂解過程中釋放出更多腫瘤抗原，進而成為免疫細胞辨識癌細胞的重要訊息，使T細胞對癌細胞的偵測與消滅更為敏感。使用免疫檢查點抑制劑，仍須密切追蹤副作用的發生，在醫療人員的定期監測下，能確保用藥安全，提供患者安心的治療的選擇。
洪仁宇醫師分享，診間一位高齡男性患者久咳不愈，赴醫院照胸部X光疑似有腫瘤，經電腦斷層掃描確認腫瘤位置與範圍，並進一步切片檢查，確診為小細胞肺癌。該患者進行化療合併免疫療法6個療程後，再單獨使用免疫療法，至今近2年控制良好，而且能夠恢復日常生活，「很愛上班，關在家裡反而渾身不自在」。
無論確診哪一型肺癌，病友都別放棄治療。洪仁宇醫師呼籲，肺癌藥物多年來持續有新的發展，不僅有愈來愈多的標靶藥物可針對各種基因突變之肺癌精準治療，現今免疫治療合併化學治療也可有效控制疾病發展，患者可和醫師討論最適合自己的治療策略，延長存活期。
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