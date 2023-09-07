打破看中醫要找老中醫慣性 港恩中醫創新服務贏口碑

港恩中醫診所創立於2004年，由吳國正博士於1998年開設的漢方中醫診所改組而成，現有4家大型診所，醫師團隊28人，每年服務超過10萬人次。港恩中醫的醫師團隊非常年輕，平均年齡不超過35歲。皆因吳醫師打破一般市民看中醫要找「老中醫」的慣性，大膽起用年輕醫師；此外，因「港恩」和「感恩」在普通話讀音相似，故取名港恩中醫，以表達吳醫師對香港的感恩之心。 藍海策略 創新價值 香港的註冊中醫人數高達一萬名，如何在激烈的競爭中脫穎而出？港恩中醫憑著「藍海策略」，創新服務價值，創造新的服務需求。港恩是最早全面採用科學濃縮中藥及電腦診症系統的中醫診所之一，有別於傳統飲片，病人服用濃縮中藥非常方便，貯存空間需求較小，衛生環境亦較易打理。電腦診症系統由病人掛號及叫診、醫師診症及處方，以至配藥及其他管理作業等都整齊有序，運作效率因以提高，為診所的管理模式帶來改革，降低了藥材蟲蛀及過量使用紙張等操作所需的資源及時間。加上濃縮中藥服用方便、質量穩定、療效良好，得到市民良好的口碑支持。



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