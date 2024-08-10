打網球突暈倒突失去呼吸心跳 低溫治療＋心導管檢查揪「真正致病因」

光田綜合醫院心臟內科吳星輝醫生表示，這名患者的狀況較為特別，一開始送至急診時，因心電圖與心臟聲音波並無明顯異狀，再加上當時測出楊先生罹患COVID-19，一度懷疑是因新冠病毒引起的心肌炎或心律不整，因此先使用低溫治療加抗病毒藥，等到COVID-19的病情痊愈，團隊開始發揮「柯南」般的精神找出呼吸心跳停止的主因。

低溫治療＋抗病毒藥治療 COVID-19 痊愈後找病因 光田綜合醫院心臟內科吳星輝醫生表示，這名患者的狀況較為特別，一開始送至急診時，因心電圖與心臟聲音波並無明顯異狀，再加上當時測出楊先生罹患COVID-19，一度懷疑是因新冠病毒引起的心肌炎或心律不整，因此先使用低溫治療加抗病毒藥，等到COVID-19的病情痊愈，團隊開始發揮「柯南」般的精神找出呼吸心跳停止的主因。

心導管檢查 揪出心臟動脈阻塞 而在檢測過程中，團隊發現患者有高血脂的狀況，高度認為患者應該是因冠心病引起的心室顫動。經心導管檢查確認其左前降支完全阻塞，完全靠右冠狀動脈供應(TIMI-3)血液，雖然在一般生活時未有異狀，但當持續地激烈運動時，就會出現血氧不足，引發心室顫動而失去呼吸心跳。

冠狀動脈阻塞平時無異狀 定期健檢莫輕忽 吳星輝醫生提醒，除了定期做心血管或血脂相關的健檢外，50歲以上人士，也盡量少做時間過長、或太過激烈的戶外運動，因為許多心血管異常沒有症狀，常常是因為長時間的激烈運動才突然誘發，因此建議中高齡人士在運動時，不妨多評估自己的身體狀況，並盡量以較和緩的心肺運動取代激烈的戶外運動，對心血管健康最為有益。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】