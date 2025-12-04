打邊爐剩菜湯底點處理？原來就咁倒落渠會塞！附處理湯底三步驟

雖然香港的冬天體驗卡差不多已經完結，但仍無阻香港人熱愛打邊爐的心！不過打邊爐有兩大問題，一是剩菜可以如何處理？二是湯底到底倒落廁所還是鋅盤？
滾過就可放隔夜？
打邊爐買太多又吃不完，買太少又未必夠食，最後留下一大堆大剩菜。剩菜可以如何處理？坊間有些長輩認為，只要湯底曾經滾過，蓋上煲蓋就可以放隔夜，到底是否真有其事？
台灣有營養師指出，其實食物在煮好後兩小時內就應該食用完畢，食物放涼至60到70度左右時，非常適合細菌大量孳生。就算之後重新再煲滾，亦未必可以將所有細菌產生的毒素殺光，帶來健康隱憂，提升食物應該盡快食完，或放入雪櫃，避免成為細菌溫床。營養師又提醒，如果是夏天，就應該於一小時內食完。
廚房紙大法
至於剩餘的食材，因為洗過的蔬菜比起還沒洗的容易壞，因此建議洗過後的食材應盡量在一至兩日內食完，但如果有困難，可以出動廚房紙，在保鮮盒底部鋪上廚房紙，放上洗淨蔬菜後再舖一層，就可以延長蔬菜保鮮期至3、4日。
油脂形成阻塞！
煲湯或打邊爐後，湯底會有大量脂與肉類殘渣，如果直接倒入馬桶或水渠，會對系統造成負擔，大量油脂經過攪動、混合和化學變化後，會令脂肪從液體中釋出，與其他油脂結合，形成阻塞。
湯底處理方法
- 待湯底冷卻後，讓油脂自然凝固浮於湯面；
- 將浮面及凝固的油脂撇走，棄置於垃圾桶；
- 如剩下清湯無明顯油分，就可倒入馬桶或水渠。
另外，坊間亦有售賣廚餘湯汁凝固劑，將湯底或廢油凝固後就可直接棄置，非常方便！