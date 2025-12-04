打邊爐剩菜湯底點處理？原來就咁倒落渠會塞！附處理湯底三步驟

雖然香港的冬天體驗卡差不多已經完結，但仍無阻香港人熱愛打邊爐的心！不過打邊爐有兩大問題，一是剩菜可以如何處理？二是湯底到底倒落廁所還是鋅盤？

滾過就可放隔夜？

打邊爐買太多又吃不完，買太少又未必夠食，最後留下一大堆大剩菜。剩菜可以如何處理？坊間有些長輩認為，只要湯底曾經滾過，蓋上煲蓋就可以放隔夜，到底是否真有其事？

台灣有營養師指出，其實食物在煮好後兩小時內就應該食用完畢，食物放涼至60到70度左右時，非常適合細菌大量孳生。就算之後重新再煲滾，亦未必可以將所有細菌產生的毒素殺光，帶來健康隱憂，提升食物應該盡快食完，或放入雪櫃，避免成為細菌溫床。營養師又提醒，如果是夏天，就應該於一小時內食完。