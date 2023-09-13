打邊爐唔止增心血管病仲可能骨質疏鬆！中醫幫忙調理

肝、脾、腎與骨質疏鬆的發生有著重要的聯繫，肝腎不足、氣血虧虛、瘀血阻絡、氣機不暢是骨質疏鬆症發病的主要原因。

香港人愛打邊爐不分季節，麻辣火鍋、豬骨煲這些湯頭不僅含鈉量過高，容易增加心血管疾病的風險，還會導致骨質疏鬆。根據調查，50歲以上的女性大概每3位就會有1位有骨質疏鬆，男性每4位會有1位：一但發生脆性骨折，第一年的死亡率可以達到20%。

肝、脾、腎衰退 增加骨質疏鬆症風險

臺北市立萬芳醫院傳統醫學科黃中瑀主任指出，在中醫古籍中，並未有「骨質疏鬆症」一詞，而依病徵及病勢的發展，屬於中醫「骨痹」、「骨痿」等範疇。中醫學認為，腎為先天之本，腎藏精、主骨生髓，「腎者，其充在骨」。五臟六腑之精皆藏於腎，腎能生髓，髓能充骨。所以，骨骼的生長發育、衰退與腎之精氣的盛衰有內在的聯繫，腎氣旺盛則骨骼強勁，腎氣衰退則骨骼不堅，因此腎虛是骨質疏鬆症發生的重要原因。

此外，黃中瑀主任表示，脾胃為後天之本、氣血生化之源，而氣血是充養骨骼，使骨骼生長發育的物質基礎，各種原因導致的氣血津液不能濡養筋骨，也是引起骨質疏鬆的重要原因。因此，肝、脾、腎與骨質疏鬆的發生有著重要的聯繫，肝腎不足、氣血虧虛、瘀血阻絡、氣機不暢是骨質疏鬆症發病的主要原因。