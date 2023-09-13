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健康
2023-09-13 18:30:02

打邊爐唔止增心血管病仲可能骨質疏鬆！中醫幫忙調理

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肝、脾、腎與骨質疏鬆的發生有著重要的聯繫，肝腎不足、氣血虧虛、瘀血阻絡、氣機不暢是骨質疏鬆症發病的主要原因。

肝、脾、腎與骨質疏鬆的發生有著重要的聯繫，肝腎不足、氣血虧虛、瘀血阻絡、氣機不暢是骨質疏鬆症發病的主要原因。

香港人愛打邊爐不分季節，麻辣火鍋、豬骨煲這些湯頭不僅含鈉量過高，容易增加心血管疾病的風險，還會導致骨質疏鬆。根據調查，50歲以上的女性大概每3位就會有1位有骨質疏鬆，男性每4位會有1位：一但發生脆性骨折，第一年的死亡率可以達到20%

肝、脾、腎衰退 增加骨質疏鬆症風險

臺北市立萬芳醫院傳統醫學科黃中瑀主任指出，在中醫古籍中，並未有「骨質疏鬆症」一詞，而依病徵及病勢的發展，屬於中醫「骨痹」、「骨痿」等範疇。中醫學認為，腎為先天之本，腎藏精、主骨生髓，「腎者，其充在骨」。五臟六腑之精皆藏於腎，腎能生髓，髓能充骨。所以，骨骼的生長發育、衰退與腎之精氣的盛衰有內在的聯繫，腎氣旺盛則骨骼強勁，腎氣衰退則骨骼不堅，因此腎虛是骨質疏鬆症發生的重要原因。

此外，黃中瑀主任表示，脾胃為後天之本、氣血生化之源，而氣血是充養骨骼，使骨骼生長發育的物質基礎，各種原因導致的氣血津液不能濡養筋骨，也是引起骨質疏鬆的重要原因。因此，肝、脾、腎與骨質疏鬆的發生有著重要的聯繫，肝腎不足、氣血虧虛、瘀血阻絡、氣機不暢是骨質疏鬆症發病的主要原因。

針灸

針灸對於疼痛的紓緩確實可以得到迅速解決的效果。

針灸及中藥藥物 調養骨質疏鬆

中醫在治療上，黃中瑀主任表示，主要以針灸及中藥藥物調養。推拿按摩雖然可以緩解疼痛不適，但是按壓力道的控制必須小心，以免造成不必要的傷害；針灸對於疼痛的紓緩確實可以得到迅速解決的效果。由於骨質疏鬆症發病的主因為肝腎不足、氣血虧虛等，因此如何利用中藥方劑做適當的調理，才是尋根固本的王道方式。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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