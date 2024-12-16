熱門搜尋:
聖誕2024 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 中山美穗 破地獄 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
健康
2024-12-16 19:00:00

打邊爐常吃3類食物 隨時尿酸急升 腳趾劇痛！附尿酸飲食指南推介 教你3招降尿酸！

資料由客戶提供

分享：
打邊爐常吃3類食物 隨時尿酸急升 腳趾劇痛！附尿酸飲食指南推介 教你3招降尿酸！

打邊爐常吃3類食物 隨時尿酸急升 腳趾劇痛！附尿酸飲食指南推介 教你3招降尿酸！

adblk5

天氣凍，香港人就最鍾意「圍爐」。冬天的確是打邊爐的好時節，但同時也是尿酸發作高發期！你有沒有試過邊爐過後，突然尿酸發作，手腳關節開始發熱和紅腫，最明顯由其是腳趾公的部位！想開心打邊爐，但又擔心尿酸隨時發作？即睇以下打邊爐尿酸飲食指南推介，教大家3招降尿酸！

 

 

打邊爐｜嘌呤是甚麼？

人體內的嘌呤主要來源包括體內合成、人體組織中核酸的分解以及從食物中攝取。嘌呤在體內經代謝最終轉化生成尿酸，主要經腎臟排出體外。換言之，尿酸便是嘌呤代謝的最終產物。當嘌呤在體內被分解時，就會產生尿酸。正常情況下，尿酸會通過腎臟排出體外，但如果尿酸生成過多或排泄不暢，就會在體內積聚，導致高尿酸。

 

打邊爐｜3類人氣食物正中嘌呤陷阱

既然食物中含有嘌呤，那麼如何知道各類食物中含多少嘌呤？嘌呤指數是衡量食物中嘌呤含量的指標，對於尿酸過高的人來說，了解食物的嘌呤指數非常重要。根據嘌呤含量，食物可以分為低、中、高三個等級：

  • 低嘌呤食物：每100克食物中嘌呤含量小於50毫克
  • 中嘌呤食物：每100克食物中嘌呤含量在50至150毫克之間
  • 高嘌呤食物：每100克食物中嘌呤含量超過150毫克

至於港人打邊爐常見或具人氣的食物之中，以下3類屬高嘌呤食物，食太多容易令到尿酸超標，引發尿酸發作痛。因此，關注尿酸人士要注意避免過量食用：

  1. 海鮮貝殼類：帶子、生蠔、蜆等
  2. 內臟類：豬肝、鵝腸等
  3. 湯底：麻辣鍋等濃湯底含有大量的嘌呤，長時間煮沸會使嘌呤濃度更高
麻辣鍋等濃湯底含有大量的嘌呤，長時間煮沸會使嘌呤濃度更高。

麻辣鍋等濃湯底含有大量的嘌呤，長時間煮沸會使嘌呤濃度更高。

打邊爐｜尿酸飲食指南推介

adblk6
尿酸飲食紅綠燈（打邊爐篇） 尿酸飲食紅綠燈（打邊爐篇）｜不宜進食高嘌呤食物 尿酸飲食紅綠燈（打邊爐篇）｜需控制份量中嘌呤食物 尿酸飲食紅綠燈（打邊爐篇）｜可放心食用低嘌呤食物

紅燈（避免食用）

  • 內臟：豬肝、鵝腸
  • 海鮮：帶子、生蠔、蜆
  • 湯底：麻辣鍋

黃燈（控制份量

  • 肉類：豬、牛、羊
  • 菇類
  • 海鮮：鮑魚、魷魚
  • 湯底：昆布鍋

綠燈（可放心食）

  • 肉類：雞肉
  • 蔬菜類
  • 湯底：番茄鍋、芫茜皮蛋湯底
番茄鍋或芫茜皮蛋湯底、雞肉、蔬菜類食物屬低嘌呤食物，可放心食用。

番茄鍋或芫茜皮蛋湯底、雞肉、蔬菜類食物屬低嘌呤食物，可放心食用。

打邊爐｜每日必做3件事 有效降尿酸

打邊爐只是其中一個有機會導致尿酸升高的原因，日常飲食嘌呤都無處不在，一不小心，尿酸可能隨時復發，復發一次比一次更痛。要建立適當的飲食和生活習慣，每日排走體內過多尿酸，才能持續有效控制尿酸到正常水平。

  1. 多喝水：保持充足的水分攝入，有助於稀釋尿酸，促進其排出。
  2. 規律運動：適量運動有助於維持健康體重，減少尿酸生成。
  3. 留意高嘌呤食物：日常飲食要「識揀識食」，避免高嘌呤食物，配合保健品，全面降尿酸穩指數。

 

維特健靈 「消尿酸」 大學臨床實證有效減退尿酸

維特健靈 「消尿酸」

維特健靈「消尿酸」大學臨床實證 有效減退尿酸，純天然中西配方，三重消酸保腎配方，全面針對尿酸問題 了解更多

止紅痛：紓緩手腳關節紅脹痛
減復發：有助排出過多尿酸，減少尿酸形成
長穩保腎：穩定尿酸指數，回復正常水平，有助保護腎臟
 

要穩定尿酸指數，每日一次，隨餐服用兩粒「消尿酸」，即可減少尿酸形成，加速尿酸排出，穩定尿酸水平，日日清尿酸。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 