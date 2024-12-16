打邊爐常吃3類食物 隨時尿酸急升 腳趾劇痛！附尿酸飲食指南推介 教你3招降尿酸！

天氣凍，香港人就最鍾意「圍爐」。冬天的確是打邊爐的好時節，但同時也是尿酸發作高發期！你有沒有試過邊爐過後，突然尿酸發作，手腳關節開始發熱和紅腫，最明顯由其是腳趾公的部位！想開心打邊爐，但又擔心尿酸隨時發作？即睇以下打邊爐尿酸飲食指南推介，教大家3招降尿酸！

打邊爐｜嘌呤是甚麼？

人體內的嘌呤主要來源包括體內合成、人體組織中核酸的分解以及從食物中攝取。嘌呤在體內經代謝最終轉化生成尿酸，主要經腎臟排出體外。換言之，尿酸便是嘌呤代謝的最終產物。當嘌呤在體內被分解時，就會產生尿酸。正常情況下，尿酸會通過腎臟排出體外，但如果尿酸生成過多或排泄不暢，就會在體內積聚，導致高尿酸。

打邊爐｜3類人氣食物正中嘌呤陷阱

既然食物中含有嘌呤，那麼如何知道各類食物中含多少嘌呤？嘌呤指數是衡量食物中嘌呤含量的指標，對於尿酸過高的人來說，了解食物的嘌呤指數非常重要。根據嘌呤含量，食物可以分為低、中、高三個等級：

低嘌呤食物 ：每100克食物中嘌呤含量小於50毫克

：每100克食物中嘌呤含量小於50毫克 中嘌呤食物 ：每100克食物中嘌呤含量在50至150毫克之間

：每100克食物中嘌呤含量在50至150毫克之間 高嘌呤食物：每100克食物中嘌呤含量超過150毫克

至於港人打邊爐常見或具人氣的食物之中，以下3類屬高嘌呤食物，食太多容易令到尿酸超標，引發尿酸發作痛。因此，關注尿酸人士要注意避免過量食用：