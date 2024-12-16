打邊爐常吃3類食物 隨時尿酸急升 腳趾劇痛！附尿酸飲食指南推介 教你3招降尿酸！

天氣凍，香港人就最鍾意「圍爐」。冬天的確是打邊爐的好時節，但同時也是尿酸發作高發期！你有沒有試過邊爐過後，突然尿酸發作，手腳關節開始發熱和紅腫，最明顯由其是腳趾公的部位！想開心打邊爐，但又擔心尿酸隨時發作？即睇以下打邊爐尿酸飲食指南推介，教大家3招降尿酸！
打邊爐｜嘌呤是甚麼？
人體內的嘌呤主要來源包括體內合成、人體組織中核酸的分解以及從食物中攝取。嘌呤在體內經代謝最終轉化生成尿酸，主要經腎臟排出體外。換言之，尿酸便是嘌呤代謝的最終產物。當嘌呤在體內被分解時，就會產生尿酸。正常情況下，尿酸會通過腎臟排出體外，但如果尿酸生成過多或排泄不暢，就會在體內積聚，導致高尿酸。
打邊爐｜3類人氣食物正中嘌呤陷阱
既然食物中含有嘌呤，那麼如何知道各類食物中含多少嘌呤？嘌呤指數是衡量食物中嘌呤含量的指標，對於尿酸過高的人來說，了解食物的嘌呤指數非常重要。根據嘌呤含量，食物可以分為低、中、高三個等級：
- 低嘌呤食物：每100克食物中嘌呤含量小於50毫克
- 中嘌呤食物：每100克食物中嘌呤含量在50至150毫克之間
- 高嘌呤食物：每100克食物中嘌呤含量超過150毫克
至於港人打邊爐常見或具人氣的食物之中，以下3類屬高嘌呤食物，食太多容易令到尿酸超標，引發尿酸發作痛。因此，關注尿酸人士要注意避免過量食用：
- 海鮮貝殼類：帶子、生蠔、蜆等
- 內臟類：豬肝、鵝腸等
- 湯底：麻辣鍋等濃湯底含有大量的嘌呤，長時間煮沸會使嘌呤濃度更高
打邊爐｜尿酸飲食指南推介
紅燈（避免食用）
- 內臟：豬肝、鵝腸
- 海鮮：帶子、生蠔、蜆
- 湯底：麻辣鍋
黃燈（控制份量）
- 肉類：豬、牛、羊
- 菇類
- 海鮮：鮑魚、魷魚
- 湯底：昆布鍋
綠燈（可放心食）
- 肉類：雞肉
- 蔬菜類
- 湯底：番茄鍋、芫茜皮蛋湯底
打邊爐｜每日必做3件事 有效降尿酸
打邊爐只是其中一個有機會導致尿酸升高的原因，日常飲食嘌呤都無處不在，一不小心，尿酸可能隨時復發，復發一次比一次更痛。要建立適當的飲食和生活習慣，每日排走體內過多尿酸，才能持續有效控制尿酸到正常水平。
- 多喝水：保持充足的水分攝入，有助於稀釋尿酸，促進其排出。
- 規律運動：適量運動有助於維持健康體重，減少尿酸生成。
- 留意高嘌呤食物：日常飲食要「識揀識食」，避免高嘌呤食物，配合保健品，全面降尿酸穩指數。
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