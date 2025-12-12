打邊爐、啤酒、生蠔 有尿酸唔食得！？尿酸6大高危成因+消尿酸指南大公開！

一到大時大節，相信大家經已約好家人或三五知己舉行派對聚餐，而打邊爐、燒肉、飲酒等，更是多人聚餐熱門之選。講求盡興，但食得盡興，特別當進食過多高嘌呤食物時，小心體內嘌呤過多，令尿酸指數亮起紅燈，誘發尿酸關節紅、腫、痛！

甚麼是尿酸？

尿酸是人體代謝「嘌呤」後產生的廢物。嘌呤存在於食物如紅肉、海鮮、啤酒及人體細胞中，正常情況下，尿酸會經腎臟排出體外。但如果生成過多或排出不足，人體每日排出的尿酸量有限，尿酸就會愈積愈多，而過多尿酸就會導致關節紅腫劇痛，嚴重更會影響腎臟健康。