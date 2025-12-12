打邊爐、啤酒、生蠔 有尿酸唔食得！？尿酸6大高危成因+消尿酸指南大公開！

一到大時大節，相信大家經已約好家人或三五知己舉行派對聚餐，而打邊爐、燒肉、飲酒等，更是多人聚餐熱門之選。講求盡興，但食得盡興，特別當進食過多高嘌呤食物時，小心體內嘌呤過多，令尿酸指數亮起紅燈，誘發尿酸關節紅、腫、痛！
甚麼是尿酸？
尿酸是人體代謝「嘌呤」後產生的廢物。嘌呤存在於食物如紅肉、海鮮、啤酒及人體細胞中，正常情況下，尿酸會經腎臟排出體外。但如果生成過多或排出不足，人體每日排出的尿酸量有限，尿酸就會愈積愈多，而過多尿酸就會導致關節紅腫劇痛，嚴重更會影響腎臟健康。
尿酸6大高危族
1. 40歲以上男性
男性尿酸正常值一般比女性高，隨年齡增加，代謝率下降，尿酸更易累積，令風險大增；
2. 愛吃紅肉、動物內臟或海鮮人士
經常打邊爐常見的紅肉如牛肉、豬肉、羊肉等，內臟如豬紅、豬肝、鵝腸等，海鮮如帶子、生蠔、蜆等，這些食物嘌呤含量高，加上邊爐內的湯底，經長時間熬製，嘌呤容易溶於水，湯汁上亦帶有大量嘌呤，增加嘌呤攝取量，容易令尿酸過高。
3. 愛飲啤酒或含糖飲料人士
酒精飲品的嘌呤含量相當高，而啤酒更是眾多酒類之中嘌呤含量最高，每瓶就有約10至15mg/100g。加上酒精的脫水作用會影響腎臟，令尿酸難以排出。
4. 健身人士
劇烈運動會產生乳酸，乳酸會阻礙尿酸排出，而高蛋白飲食如進食過多紅肉、海鮮，亦會容易攝取過多嘌呤，令尿酸急升；
5. 家族史
父母如曾有高尿酸問題，尿酸過高的風險亦會相對提高。
6. 更年期女性
女性更年期後，因代謝開始減慢，尿酸過高的風險會升高，容易尿酸過高引發尿酸關節紅腫痛。
尿酸飲食陷阱
- 打邊爐：紅肉、肉臟、海鮮等高嘌呤食物，加上嘌呤容易溶於湯底內，令到湯底化身成「嘌呤池」，嘌呤爆表，尿酸急升！
- 含糖飲品：攝取過多高果糖飲品，容易會令尿酸濃度提升。
- 啤酒：酒精，亦是會令尿酸升高的元兇之一。研究報告顯示，啤酒嘌呤含量足足為威士忌的50倍以上。
消尿酸指南3件事
1. 多飲水
建議每日補充2,000至3,000毫升水份，喝足夠的水，有助促進尿酸排出。
2. 運動
適度運動有助改善代謝，避免過多劇烈運動，以令身體乳酸堆積，難以排走尿酸。
3. 控制高嘌呤飲食
聚餐飲酒後要稍加節制，可選擇進食低嘌呤食物如雞湯、蔬菜等。
單單只靠改善飲食並非足夠，配合每日餐前2粒「消尿酸」，有效清走體內過多尿酸，有效穩定尿酸指數！
【維特健靈消尿酸】獲權威本港大學、醫護實證 有效減退尿酸*
維特健靈 消尿酸 獲超過九成醫護推薦，並認同一個月有效減低痛楚，有效穩定尿酸*。消尿酸 獨有三重消酸保腎配方，具科研實證，最快一日有助減低關節浮腫^，含中西消尿酸成分，包括蜜望子葉、芹菜素、龍睛等，有效紓緩尿酸關節紅腫痛、減低尿酸復發、保護腎臟。
各大銷售點：維特健靈網店｜萬寧｜屈臣氏｜HKTVMall
了解更多：維特健靈消尿酸
*本港大學之測試報告及香港醫護學會37名受訪醫護學會用家使用之產品調查結果(2025)
^data on file