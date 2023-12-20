熱門搜尋:
旅發局餐飲消費券 工展會2023 天氣 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-12-20 17:32:02

打針暈針原因係乜？ 捐血及抽血前必睇預防方法

分享：
打針暈針原因係乜？ 捐血及抽血前必睇預防方法（am730製圖）

打針暈針原因係乜？ 捐血及抽血前必睇預防方法（am730製圖）

許多人打針、抽血後會臉色發白，覺得頭暈、想嘔，甚至因此暈倒，這是因為「暈針」造成的。台南捐血中心何國維醫生表示，捐血後暈倒原因都不是因為貧血，多是暈針造成的，而暈針其實是可以預防。

暈針是甚麼？有哪些症狀？哪些因素會導致暈針？

所謂的「暈針」，其實學名叫作「血管迷走神經反應」。何國維醫生說明，血管迷走神經反應主要是以下2因素造成：

  • 生理因素：身體血液流失一定比例後造成的反應。
  • 心理：情緒焦慮、恐懼、預期疼痛等心理因素。

何國維醫生表示，暈針是一種生理、心理造成的過度反應，這些因素會使血壓突然下降，導致進入大腦的血流量減少，產生頭暈目眩、噁心想吐、頭重腳輕、臉色蒼白、呼吸急促、冒冷汗等症狀，少數人會有暈厥、失去意識等嚴重情況。

暈針是一種生理、心理造成的過度反應，這些因素會使血壓突然下降，導致進入大腦的血流量減少，產生頭暈目眩、噁心想吐、頭重腳輕、臉色蒼白、呼吸急促、冒冷汗等症狀。

暈針症狀不是貧血 預防方式有這些

由於貧血症狀(如：頭暈、臉色蒼白)與暈針類似，因此許多人常將相關症狀誤以為是貧血，甚至認為抽血、捐血會導致貧血，但事實上這些不適症狀大多都是暈針造成的。

何國維醫生提到，暈針是捐血人捐血不適反應的第一名，發生率遠高於瘀青，但暈針其實是可以被預防的，以捐血來說預防方式如下：

打針預防暈針方法 捐血前

打針預防暈針方法 ，捐血前（am730製圖） 打針預防暈針方法 ，捐血前（am730製圖） 打針預防暈針方法 ，捐血前（am730製圖） 打針預防暈針方法 ，捐血前（am730製圖） 打針預防暈針方法 ，捐血前（am730製圖） 打針預防暈針方法 ，捐血前（am730製圖） 打針預防暈針方法 ，捐血前（am730製圖）
補充水分

捐血前一天補充大量水分，尤其是天氣較熱的時候。

打針預防暈針方法 捐血後

 

打針預防暈針方法 ，捐血後（am730製圖） 打針預防暈針方法 ，捐血後（am730製圖） 打針預防暈針方法 ，捐血後（am730製圖） 打針預防暈針方法 ，捐血後（am730製圖） 打針預防暈針方法 ，捐血後（am730製圖） 打針預防暈針方法 ，捐血後（am730製圖）

何國維醫生表示，簡單來說只要在前一天睡飽一點、吃飽一點、水喝多一點就可以有很好的暈針預防效果。

Ad Block
點心

捐血後補充水分和點心，使身體適應調節血量。

而大眾在打針、抽血前也可依上述原則來預防暈針產生，多補充水分並避免熬夜、空腹、酒精等。此外也要放鬆心情、避免過度緊張，聽音樂、觀看影片、與人交談等分散注意力也有助於降低恐懼、疼痛並預防暈針。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受