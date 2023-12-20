打針暈針原因係乜？ 捐血及抽血前必睇預防方法

許多人打針、抽血後會臉色發白，覺得頭暈、想嘔，甚至因此暈倒，這是因為「暈針」造成的。台南捐血中心何國維醫生表示，捐血後暈倒原因都不是因為貧血，多是暈針造成的，而暈針其實是可以預防。
暈針是甚麼？有哪些症狀？哪些因素會導致暈針？
所謂的「暈針」，其實學名叫作「血管迷走神經反應」。何國維醫生說明，血管迷走神經反應主要是以下2因素造成：
- 生理因素：身體血液流失一定比例後造成的反應。
- 心理：情緒焦慮、恐懼、預期疼痛等心理因素。
何國維醫生表示，暈針是一種生理、心理造成的過度反應，這些因素會使血壓突然下降，導致進入大腦的血流量減少，產生頭暈目眩、噁心想吐、頭重腳輕、臉色蒼白、呼吸急促、冒冷汗等症狀，少數人會有暈厥、失去意識等嚴重情況。
暈針症狀不是貧血 預防方式有這些
由於貧血症狀(如：頭暈、臉色蒼白)與暈針類似，因此許多人常將相關症狀誤以為是貧血，甚至認為抽血、捐血會導致貧血，但事實上這些不適症狀大多都是暈針造成的。
何國維醫生提到，暈針是捐血人捐血不適反應的第一名，發生率遠高於瘀青，但暈針其實是可以被預防的，以捐血來說預防方式如下：
▼打針預防暈針方法 捐血前▼
▼打針預防暈針方法 捐血後▼
何國維醫生表示，簡單來說只要在前一天睡飽一點、吃飽一點、水喝多一點就可以有很好的暈針預防效果。
而大眾在打針、抽血前也可依上述原則來預防暈針產生，多補充水分並避免熬夜、空腹、酒精等。此外也要放鬆心情、避免過度緊張，聽音樂、觀看影片、與人交談等分散注意力也有助於降低恐懼、疼痛並預防暈針。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】