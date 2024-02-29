打開靈魂之窗 散瞳孔檢查 幫助診治多種眼疾

雙眼是我們的靈魂之窗，對日常生活有舉足輕重的作用，而眼內甚至體內的一些疾病，有時也可經由眼睛而得知一二。除了一般的眼科檢查，滴藥水到眼球去放大瞳孔，再利用檢測眼底的儀器，不但可了解眼底黃斑點、視網膜及玻璃體等是否有異常，也能直接觀察視神經及血管等組織狀況，幫助透視身體的健康狀況。

眼內甚至體內的一些疾病，有時也可經由眼睛而得知一二。

由於瞳孔遇光便會縮細，故此需要使用散瞳孔藥水抑制令瞳孔收縮的肌肉，這時用光線照射瞳孔也可以維持擴張的狀態，方便儀器進行檢查。不過，礙於散瞳藥物的效用可持續數小時甚至數天，因此患者在檢查後會有怕光的情況，而且瞳孔對光線的反應會減弱，所以宜在檢查後配戴太陽眼鏡，減少進入眼睛的光線。

數小時後將回復正常

一般來說，散瞳後眼睛仍可正常視物，但有可能產生炫光及畏光等表現，而且看近物可能因為睫狀肌受藥物影響而出現模糊不清的情況，所以接受散瞳的人士，在檢查後不應駕車或使用儀器，也不宜獨自外出，最好由家人或朋友陪同回家休息，通常數小時後視力會逐漸改善及恢復正常。不過，少部分人士可能會對散瞳藥物有過敏反應，又或因散瞳而令眼壓上升，因此若出現任何不適都應該立即通知醫生或就醫。

專家建議，年過四十歲的人士應進行一次包括散瞳的全面眼科檢查，除了可以幫助了解眼底健康狀況，盡早找出潛藏的健康隱患。