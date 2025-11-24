打預防針 擋感流RSV夾擊

隨天氣轉涼，呼吸道病毒的活躍程度將持續上升，包括流感和人類呼吸道合胞病毒(RSV)。今年流感夏季高峰期尚未完結，有可能與冬季高峰期重疊，長者、幼兒和免疫力低人士將面對流感和RSV夾擊，在接種流感疫苗時，可考慮同時接種其他呼吸道病毒預防針。
對公共衛生造成壓力
RSV在疫情過後出現反彈，環太平洋大學聯盟、全球健康榮譽顧問黃至生醫生表示，「原因估計是疫情後人體失去了對抗RSV的免疫力。」RSV感染全年都會發生，最近每周有逾200宗個案，比6月的55宗多得多；至於流感季節周期亦有不尋常變化，夏季流感季節或推遲出現，並且比傳統的6至18星期持續更長時間，因此有可能與傳統1月開始的冬季流感高峰期重疊。黃至生認為，流感活躍程度上升，將對公共衛生和社區構成重大壓力。
與呼吸系統疾病互為影響
流感和RSV等呼吸道感染，一老一嫩屬高危群組。香港中華醫學會會長、呼吸系統科專科醫生陳真光指，本港七成嚴重流感個案為65歲以上長者，RSV亦有類似情況，死亡個案中長者佔85%，「長者免疫力較弱、加上原有長期疾病和感染引致的併發症，都會加重病情。RSV可入侵小支氣管，誘發慢阻肺病和哮喘，兩者亦互為影響。」本港研究發現，急性慢阻肺病患者感染RSV的話，死亡風險為沒有感染或感染甲型流感的2倍，達3.4%。
打針防感染
RSV及流感徵狀大同小異，前者會多出呼吸困難、喘鳴等情況，香港中華醫學會理事、亞洲兒童傳染病學會主席關日華醫生建議家長多加留意，「因兒童呼吸道直徑較小，症狀更為嚴重，嬰幼兒若鼻翼扇動、胸骨上和肋骨下反覆回縮為呼吸困難表徵。」
黃至生建議，一老一嫩都應接種流感和RSV疫苗，應對感染高峰期，「流感疫苗有減活、滅活及重組疫苗選擇，RSV則有佐劑疫苗和二價疫苗。嬰幼兒可考慮預防性單株抗體，預防RSV感染。同時建議政府可採購RSV預防針，並為高危人士提供資助，加強社區預防效果。」