打預防針 擋感流RSV夾擊

隨天氣轉涼，呼吸道病毒的活躍程度將持續上升，包括流感和人類呼吸道合胞病毒(RSV)。今年流感夏季高峰期尚未完結，有可能與冬季高峰期重疊，長者、幼兒和免疫力低人士將面對流感和RSV夾擊，在接種流感疫苗時，可考慮同時接種其他呼吸道病毒預防針。

對公共衛生造成壓力

RSV在疫情過後出現反彈，環太平洋大學聯盟、全球健康榮譽顧問黃至生醫生表示，「原因估計是疫情後人體失去了對抗RSV的免疫力。」RSV感染全年都會發生，最近每周有逾200宗個案，比6月的55宗多得多；至於流感季節周期亦有不尋常變化，夏季流感季節或推遲出現，並且比傳統的6至18星期持續更長時間，因此有可能與傳統1月開始的冬季流感高峰期重疊。黃至生認為，流感活躍程度上升，將對公共衛生和社區構成重大壓力。

