扯鼻鼾可能是心臟病中風警號？醫生揭6大原因+3招解決

打鼻鼾可能不是睡得甜，而是健康出現問題。有醫生指出，打鼻鼾可能是身體發出健康警號，甚至可能與心臟病或中風等的慢性病相關。所以，他拆解打鼻鼾的6大成因，並教大家用3大方法解決。

醫生揭6大鼻鼾成因

耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，打鼻鼾現象並非「睡得香」，而可能是呼吸道問題的警號。他解釋，打鼻鼾本質在於呼吸道的阻力過大。當人進入睡眠時，肌肉會放鬆，導致軟顎和舌根可能阻塞氣道，使空氣流通受到限制，從而產生鼾聲。

特別是在仰臥時，重力作用使呼吸道更加狹窄，聲音可能變得更響亮。嚴重情況下，這可能引發睡睡眠窒息症，絕非「香甜熟睡」，而是潛在的健康危機。以下幾個因素可能導致打鼻鼾的現象：