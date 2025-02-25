扯鼻鼾可能是心臟病中風警號？醫生揭6大鼻鼾成因+教3招解決

打鼻鼾可能不是睡得甜，而是健康出現問題。有醫生指出，打鼻鼾可能是身體發出健康警號，甚至可能與心臟病或中風等的慢性病相關。所以，他拆解打鼻鼾的6大成因，並教大家用3大方法解決。
醫生揭6大鼻鼾成因
耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，打鼻鼾現象並非「睡得香」，而可能是呼吸道問題的警號。他解釋，打鼻鼾本質在於呼吸道的阻力過大。當人進入睡眠時，肌肉會放鬆，導致軟顎和舌根可能阻塞氣道，使空氣流通受到限制，從而產生鼾聲。
特別是在仰臥時，重力作用使呼吸道更加狹窄，聲音可能變得更響亮。嚴重情況下，這可能引發睡睡眠窒息症，絕非「香甜熟睡」，而是潛在的健康危機。以下幾個因素可能導致打鼻鼾的現象：
- 睡姿不當：仰睡會加重打呼，建議嘗試側睡以改善情況。
- 枕頭或床墊不適：枕頭過低或缺乏支撐可能影響氣道暢通。
- 體重過重或頸圍較粗：脂肪堆積會壓迫呼吸道，增加打鼻鼾的風險。
- 鼻塞或過敏：感冒、鼻炎或空氣污染引起的鼻塞會使打鼻鼾現象更為嚴重。
- 酒精、香煙或鎮靜劑的使用：這些物質會放鬆肌肉，使氣道更易阻塞。
- 遺傳因素或鼻咽結構問題：某些人天生氣道較狹窄，打鼻鼾的頻率更高。
鼻鼾3大健康警號
胡醫生續指，長期打鼻鼾不但影響枕邊人的睡眠質量，還可能引發以下健康問題：
- 睡眠窒息症：夜間頻繁缺氧可增加心血管負擔，甚至危及生命。
- 日間嗜睡與疲勞：睡眠不足會影響白天的精神狀態，影響工作效率和生活質素。
- 慢性病風險增加：例如高血壓、心臟病和中風等。
3招KO鼻鼾
胡醫生指，如果想改善打鼻鼾情況，他建議：
- 調整生活習慣：控制體重、戒煙戒酒，避免使用鎮靜劑，並保持適度運動。
- 改善睡眠環境：選擇合適的枕頭和床墊，並嘗試側睡。
- 尋求醫療幫助：如果打呼情況嚴重或伴隨睡眠窒息，應及時就醫，進行睡眠檢查，以確定問題根源並接受治療。
胡醫生最後提醒，如果家人鼻鼾聲如雷，請不要輕視，盡快帶他們去醫院檢查，讓專業人員幫助他們找回真正的良好睡眠。