把握早期療育黃金期 改善言語發展遲緩

「在早療中心言語治療室內，2歲半的寶弟不斷的尖叫、哭泣、用力敲打著門，寶媽流著淚說這就是寶弟唯一能表達情緒與需求的方式，他會說的詞彙只有『媽媽』，其他話都不會說。」臺北醫院復健科言語治療師李婕瑜表示，愈早進行早期療育介入，愈有機會讓孩子跟上正常發展的腳步，除了透過專業的言語治療訓練，家長若能透過繪本共讀，和孩子一起在快樂學習的生活環境下訓練成長，對言語發展遲緩的兒童學習更能事半功倍。

可從繪本開始 營造言語互動

李婕瑜言語治療師鼓勵家長帶著孩子，一起透過繪本共讀提升孩子的閱讀力、溝通意願、言語能力，並表示繪本共讀的方式有許多種，進行繪本共讀的親子活動時，建議家長將可能干擾活動進行的物品收起來，例如放下手機、關掉電視、選擇安靜的環境，營造能讓孩子放鬆保持專注力，且適合進行繪本共讀的環境。

此外，有時候也可以讓孩子隨心所欲地摸一摸、翻一翻繪本，讓孩子先對繪本充滿興趣與好奇，接著享受繪本共讀的過程，在進行繪本共讀時，要針對孩子對繪本感興趣的地方進行講述，不要逐字照著文字唸，而是要透過「吸引、詢問、讚美、示範」的方式共讀，讓孩子主導繪本共讀的過程，在孩子學習成長的不同階段，使繪本共讀的學習效果事半功倍唷！