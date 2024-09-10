抑制TYK2激酶 針對性改善銀屑病

如皮膚上出現一些粉紅色或紅色的斑塊，而且表面有銀白色鱗屑，可能是患上銀屑病。銀屑病患處可非常痕癢，皮膚斑塊狀的外觀也會影響患者的社交和情緒。新型小分子口服藥物TYK2抑制劑，針對性抑制相關的TYK2激酶，副作用比傳統口服藥大為減少，為患者提供另一口服治療選擇。
皮膚科專科醫生劉顏銘指出，銀屑病是自身免疫系統疾病，與遺傳及環境因素有關，沒有傳染性。「除遺傳因素外，後天因素如吸煙、飲酒、皮膚創傷、感染等，也可能加劇病情。常見共病包括肥胖、高血壓、糖尿、心血管疾病等。而發病年齡有兩個高峰期，分別是15至25歲，及50至60歲。」
常見斑塊及皮屑
銀屑病較常見於手肘、膝蓋、下半背部、頭皮等部位，患處出現紅色凸起斑塊，表面帶有銀色皮屑，也可能影響指甲。劉顏銘續指，「這些皮屑很易脫落，例如一掀起衣服或者撥一下頭髮便會散落。」多達三分一患者亦患上銀屑病關節炎，關節出現腫痛、發炎。
評估銀屑病的嚴重程度，可用受影響皮膚面積去判斷，如少於3%屬輕微、3%至10%為中度，多於10%屬於嚴重，「另一個指標為PASI分數，是指銀屑病的面積和嚴重程度指數，根據斑塊面積、紅腫、厚度、脫皮情況來評估，計算更精準。」
銀屑病影響情緒
年輕患者的發病時間正處於社交活躍、剛進入職場的重要時期，而銀屑病不只影響其外觀，劉顏銘引述一項本地調查指，超過一半患者因銀屑病影響情緒。根據另一研究顯示，銀屑病患者出現抑鬱症狀的可能性為非患者的1.5倍，而且焦慮症狀的患病率亦較高。「部分患者為了避免別人看到患處，即使夏天也會穿長袖衣服遮蓋手臂；上班時也避免穿深色西裝，因皮屑掉落在深色衣物上很顯眼，對生活十分不便。」
傳統藥物副作用較大
治療銀屑病，以減少受影響皮膚面積及控制病情為治療目標。輕度患者可以使用外塗類固醇、維他命D衍生物等。至於中度至嚴重患者，則可能需要全身性的治療，包括紫外光燈治療和傳統的口服免疫抑制劑，例如甲氨蝶呤和環孢素。口服免疫抑制劑透過抑制過分活躍的免疫系統改善病情，但用藥的同時，病人必須根據醫生的指示定時驗血，確保沒有發生藥物的副作用。
劉顏銘表示，曾有個案因為害怕外用類固醇令皮膚變薄而不想使用，但又不希望服用傳統口服藥，拖延病情之下令情況變差。
改善安全性
今年引入香港的小分子口服藥TYK2抑制劑，為中度至嚴重銀屑病患者的治療新選擇。其藥理機制是抑制TYK2激酶，阻截銀屑病相關的發炎因子傳遞路徑，如白細胞介素23等，從而緩解炎症。小分子口服藥由於不會廣泛抑制免疫系統，避免了嚴重感染風險，比傳統口服藥安全。
研究發現，使用口服TYK2抑制劑16星期後，有六成患者達到PASI 75，即表示面積和嚴重程度指數改善至少75%。以往新型藥物主要是生物製劑，患者需要定期打針，若不希望長期打針、工作繁忙、經常出差的中度至嚴重患者，就有口服新選擇。