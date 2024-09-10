抑制TYK2激酶 針對性改善銀屑病

如皮膚上出現一些粉紅色或紅色的斑塊，而且表面有銀白色鱗屑，可能是患上銀屑病。銀屑病患處可非常痕癢，皮膚斑塊狀的外觀也會影響患者的社交和情緒。新型小分子口服藥物TYK2抑制劑，針對性抑制相關的TYK2激酶，副作用比傳統口服藥大為減少，為患者提供另一口服治療選擇。

皮膚科專科醫生劉顏銘指出，銀屑病是自身免疫系統疾病，與遺傳及環境因素有關，沒有傳染性。「除遺傳因素外，後天因素如吸煙、飲酒、皮膚創傷、感染等，也可能加劇病情。常見共病包括肥胖、高血壓、糖尿、心血管疾病等。而發病年齡有兩個高峰期，分別是15至25歲，及50至60歲。」

常見斑塊及皮屑

銀屑病較常見於手肘、膝蓋、下半背部、頭皮等部位，患處出現紅色凸起斑塊，表面帶有銀色皮屑，也可能影響指甲。劉顏銘續指，「這些皮屑很易脫落，例如一掀起衣服或者撥一下頭髮便會散落。」多達三分一患者亦患上銀屑病關節炎，關節出現腫痛、發炎。

評估銀屑病的嚴重程度，可用受影響皮膚面積去判斷，如少於3%屬輕微、3%至10%為中度，多於10%屬於嚴重，「另一個指標為PASI分數，是指銀屑病的面積和嚴重程度指數，根據斑塊面積、紅腫、厚度、脫皮情況來評估，計算更精準。」