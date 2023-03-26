抑鬱增中風風險 病後復原更難

別以為抑鬱症只是影響情緒的問題，其實它對患者的生活及工作等方面都可造成嚴重破壞，而最新研究更指抑鬱症會增加患者中風的風險，比無抑鬱症狀的人高46%，中風後也會較難康復。 調查逾二萬人健康狀況 該項刊載於《Neurology》的研究，共調查了來自32個國家近27,000名成年人的健康狀況，當約13,000人曾經中風。研究人員將中風人士的數據，與另一組背景相若但無中風的人士比較，所有人均需要完成一份心血管疾病風險評估問卷，以及參加者在一年內是否出現抑鬱症狀。

風險高四成半 結果顯示，約18%曾經中風的人有抑鬱症狀，比沒有中風的人為高，而按性別及年齡等因素調整後，有抑鬱症狀的人，發生中風的機率比沒有抑鬱的人高46%。其中若有4個或更多抑鬱症狀的人，面對的中風風險最高。此外，研究亦發現，雖然抑鬱症患者的中風程度不比其他人為嚴重，但他們康復的情況就比較差。