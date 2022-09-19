抑鬱症不想用藥、治療效果差？ rTMS重拾生機

38歲單身劉女士，為外商公司中階主管，這兩年來由於工作壓力導致抑鬱症，出現自殘、酒癮、厭食等狀況，因此至精神科診所求醫，治療期間醫師多次幫她調整藥物，但不是吃了有副作用就是覺得效果欠佳，於是從高雄至奇美醫學中心就醫。經詳細了解其病史及治療經過，發現她對藥物有許多疑慮，也不想做心理治療，討論後決定改以重複式經顱磁刺激(rTMS)治療，經過一個療程(10次)，病況明顯改善，不僅戒了酒，也不再有自殘、厭食的狀況。
藥物反應欠佳、過敏者 重複式經顱磁刺激治療有幫助
現今的重複式經顱磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation, 簡稱rTMS)技術成熟發展及應用，絕對是精神醫療上的里程碑；事實上rTMS於歐美國家已獲核准於治療藥物治療反應欠佳或對藥物過度敏感的抑鬱症。
不需要麻醉、副作用輕 多數不適短時間內可緩解
奇美醫學中心精神醫學部成人精神科主任黃隆正說明，在抑鬱症病人中，大腦某些區域的電性活動程度呈現減少的現象，使用rTMS聚焦電磁線，可迅速的將高頻磁場脈衝導入腦部目標區域(主要為左背外側前額葉)，經由磁脈衝引起大腦中的電流，刺激細胞活躍，重新喚醒這些細胞，提高大腦電性的活動到正常之水平，進而達到改善症狀的效果。
rTMS與電痙攣治療(ECT)不同的是不需要麻醉，病人治療全程是清醒狀態；與藥物相比，rTMS的療效跟藥物治療差不多，但副作用相對輕微，且所需時間短；常見的不適包括刺激處之頭皮疼痛，頭痛或悶脹感，頭暈或噁心，耳鳴等，上述副作用多半輕微，且於刺激後數小時內多可緩解。
抑鬱症非不治之症 適當治療可改善病況
要提醒的是，rTMS雖屬非侵入性治療，副作用較少，療效也不錯。一般療程約實施10至20次刺激，每周執行5次。
黃隆正主任強調，抑鬱症並非不可逆的疾病，只要適當加以治療，情況仍就可以改善。而rTMS讓厭倦長期使用藥物及反覆失眠與憂鬱情緒抗戰的病人，能有更多的治療選擇，改善憂鬱症的臨床症狀及日常生活功能，避免憾事發生。