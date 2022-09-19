抑鬱症不想用藥、治療效果差？ rTMS重拾生機

38歲單身劉女士，為外商公司中階主管，這兩年來由於工作壓力導致抑鬱症，出現自殘、酒癮、厭食等狀況，因此至精神科診所求醫，治療期間醫師多次幫她調整藥物，但不是吃了有副作用就是覺得效果欠佳，於是從高雄至奇美醫學中心就醫。經詳細了解其病史及治療經過，發現她對藥物有許多疑慮，也不想做心理治療，討論後決定改以重複式經顱磁刺激(rTMS)治療，經過一個療程(10次)，病況明顯改善，不僅戒了酒，也不再有自殘、厭食的狀況。

藥物反應欠佳、過敏者 重複式經顱磁刺激治療有幫助

現今的重複式經顱磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation, 簡稱rTMS)技術成熟發展及應用，絕對是精神醫療上的里程碑；事實上rTMS於歐美國家已獲核准於治療藥物治療反應欠佳或對藥物過度敏感的抑鬱症。