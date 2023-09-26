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健康
2023-09-26 15:50:06

抑鬱症原因｜25歲女抑鬱癲癇 原來欠缺一種維生素

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台北慈濟醫院神經科醫師劉修勳指出，維生素B12是構成神經的重要角色，可以幫助周邊神經的髓鞘形成，所以不足的話表現非常多元，舉凡神經相關疾病如手麻、腳麻、癲癇、抑鬱、認知功能失調都可能出現。

台北慈濟醫院神經科醫師劉修勳指出，維生素B12是構成神經的重要角色，可以幫助周邊神經的髓鞘形成，所以不足的話表現非常多元，舉凡神經相關疾病如手麻、腳麻、癲癇、抑鬱、認知功能失調都可能出現。

25歲張小姐，一年多來，經常陷入不明原因的情緒低落，在身心科診所診斷為抑鬱症，服藥治療都沒有明顯改善。日前突然出現癲癇症狀，就醫後發現患者維生素B12相當低，僅有不到150pg/mL，恐是發病主因，透過針劑配合口服的維生素B12治療，不僅情緒穩定，癲癇也不再發作。

 

抑鬱症｜8大徵狀你要知

(連續兩星期出現5項或以上便可能患抑鬱症)
抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處 抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫

「維生素B12」構成神經 缺乏恐致抑鬱、癲癇

台北慈濟醫院神經科醫師劉修勳指出，維生素B12是構成神經的重要角色，可以幫助周邊神經的髓鞘形成，所以不足的話表現非常多元，舉凡神經相關疾病如手麻、腳麻、癲癇、抑鬱、認知功能失調都可能出現。

維生素B12的吸收得靠腸胃道，而年長者易有萎縮性胃炎或糖尿病用藥，所以65歲以上老年人缺乏的發生率約30-40%。另外，少數年輕人會因為胃部手術史、吸笑氣影響B12合成等原因而缺乏，所以像張小姐這樣年輕，且沒有疾病史和生活史的不明原因缺乏者，可以說是少之又少。

神經元

維生素B12是構成神經的重要角色，可以幫助周邊神經的髓鞘形成。

「同半胱胺酸」升高 維生素B12不足需藥物治療　

然而，維生素B12的正常值雖然至少要在200-400 pg/mL，但病人是否缺乏卻不能只單看B12的檢查數值，還要加看血液中「同半胱胺酸」的數值。劉修勳說明，這是一種是血液中的氨基酸，為蛋白質代謝的中間產物，因為具有毒性，需要被人體代謝掉；但是它的代謝需要靠維生素B12，因此要是B12不足，同半胱胺酸就會升高，增加毒性，傷害神經、細胞甚至血管。

除了抽血外，醫師也會再視病人症狀安排進一步檢查，例如認知障礙做核磁共振、手腳麻木安排神經電器生理檢查、步態不穩做神經學檢查等。若排除其他疾病，確定是維生素B12不足、同半胱胺酸過高，就會以針劑或口服的方式替病人補充維生素B12

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

牛奶蛋

每天喝兩杯牛奶、吃一顆雞蛋便已足夠維生素B12一天的攝取量。

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