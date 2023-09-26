抑鬱症原因｜25歲女抑鬱癲癇 原來欠缺一種維生素

25歲張小姐，一年多來，經常陷入不明原因的情緒低落，在身心科診所診斷為抑鬱症，服藥治療都沒有明顯改善。日前突然出現癲癇症狀，就醫後發現患者維生素B12相當低，僅有不到150pg/mL，恐是發病主因，透過針劑配合口服的維生素B12治療，不僅情緒穩定，癲癇也不再發作。
▼抑鬱症｜8大徵狀你要知▼
(連續兩星期出現5項或以上便可能患抑鬱症)
「維生素B12」構成神經 缺乏恐致抑鬱、癲癇
台北慈濟醫院神經科醫師劉修勳指出，維生素B12是構成神經的重要角色，可以幫助周邊神經的髓鞘形成，所以不足的話表現非常多元，舉凡神經相關疾病如手麻、腳麻、癲癇、抑鬱、認知功能失調都可能出現。
維生素B12的吸收得靠腸胃道，而年長者易有萎縮性胃炎或糖尿病用藥，所以65歲以上老年人缺乏的發生率約30-40%。另外，少數年輕人會因為胃部手術史、吸笑氣影響B12合成等原因而缺乏，所以像張小姐這樣年輕，且沒有疾病史和生活史的不明原因缺乏者，可以說是少之又少。
「同半胱胺酸」升高 維生素B12不足需藥物治療
然而，維生素B12的正常值雖然至少要在200-400 pg/mL，但病人是否缺乏卻不能只單看B12的檢查數值，還要加看血液中「同半胱胺酸」的數值。劉修勳說明，這是一種是血液中的氨基酸，為蛋白質代謝的中間產物，因為具有毒性，需要被人體代謝掉；但是它的代謝需要靠維生素B12，因此要是B12不足，同半胱胺酸就會升高，增加毒性，傷害神經、細胞甚至血管。
除了抽血外，醫師也會再視病人症狀安排進一步檢查，例如認知障礙做核磁共振、手腳麻木安排神經電器生理檢查、步態不穩做神經學檢查等。若排除其他疾病，確定是維生素B12不足、同半胱胺酸過高，就會以針劑或口服的方式替病人補充維生素B12。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】