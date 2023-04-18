抑鬱症可以談戀愛嗎？有哪些注意事項？

中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全表示，抑鬱症患者和一般人一樣都有談戀愛的權利，不過要先把自己照顧好，才有能力與對方談感情。

每個人都希望能遇到屬於自己的另一伴，兩人相互扶持、陪伴彼此，但有網友發文表示，自己患有抑鬱症，雖然渴望愛情，但又害怕成為對方的負擔，也覺得沒人會喜歡這樣的自己，他想問抑鬱症的人可以談戀愛嗎？

中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全表示，抑鬱症患者和一般人一樣都有談戀愛的權利，不過要先把自己照顧好，才有能力與對方談感情。此外，醫師也建議，抑鬱症患者談戀愛時別隱瞞自己罹病的事實，還要學習「負向思考」。

如果我有抑鬱症 可以談戀愛嗎？

「抑鬱症可以談戀愛嗎？」這個問題一直受到許多人的討論，有人認為抑鬱症患者不應該談戀愛，因為有可能會影響另一伴的情緒，甚至讓對方也產生抑鬱症狀，另一方面，情感問題也有可能導致抑鬱症患者症狀惡化。

朱柏全主任指出，抑鬱症的發生率其實很高，就連最需要治療的重度抑鬱症，在不同國家的研究上顯示，它的發生率其實比許多內科疾病要來得高，在這樣的情況下，要抑鬱症患者不能交朋友、談戀愛，其實相當不合理，也太殘酷。

抑鬱症並不是罕病，而是一個蠻容易發生的疾病，應該以正向的態度面對。朱柏全主任表示，在談戀愛上，抑鬱症患者與正常人並沒有太大的差別，同樣都有談感情的權利，不過，抑鬱症患者應先把自己照顧好，才有能力談戀愛。