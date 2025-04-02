抑鬱症吃藥沒效？「1創新治療」無痛無副作用、有效改善情緒

抑鬱症影響全球數億人，已經是現代人常見的心理健康問題，不只是情緒低落，還可能讓人對生活提不起勁，影響到工作及人際關係等。而當藥物和心理治療效果有限時，深層經顱磁刺激(Deep TMS)被視為目前較有效、更安全的創新治療方式。

深層經顱磁刺激和重複經顱磁刺激有何差別？ 臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫生許書豪說明，Deep TMS和傳統的重複經顱磁刺激(Rtms)都是透過磁場刺激腦部來幫助改善抑鬱症狀，但治療的深度和範圍不同。rTMS刺激大腦區域較淺，而Deep TMS則能穿透更深，刺激到大腦控制情緒的核心區域，影響範圍也比較廣。 對於藥物或rTMS效果不明顯的患者，Deep TMS常能帶來更快速、更理想的改善。除此之外，Deep TMS的治療過程也更貼心，不用特別固定頭部，療程結束後可以馬上回到工作或生活，不會影響作息。

治療過程簡單又安心 Deep TMS 對難治型抑鬱症療效更明顯 臨床研究發現，Deep TMS對於抑鬱症的療效相當顯著，尤其是針對那些藥物效果不理想的「難治型抑鬱症」患者，改善情緒低落、睡眠不佳等狀況的表現更勝傳統治療。 此外，Deep TMS治療安全又無痛，過程中只要戴上專門設計的頭盔，透過磁場刺激大腦，整個療程大約20至40分鐘，不需要打針或吃藥。做完就能繼續工作或回家，不需要特別請假休息。相較於藥物治療可能帶來的噁心、嗜睡、體重變化等副作用，Deep TMS不會影響日常生活，讓患者治療起來更安心、無負擔。

誰適合深層經顱磁刺激？ 尋求醫生協助就是最好的開始 許書豪醫生指出，Deep TMS特別適合那些服用藥物效果不佳，或對藥物副作用感到困擾的抑鬱症患者。同時，Deep TMS也可以搭配藥物或心理治療一起進行，但務必由醫生根據患者的個別狀況安排最適合的治療方式，幫助患者獲得更好的改善。 許書豪醫生強調，抑鬱症就像感冒一樣，是可以被治療的。如果你或身邊的親友正受到抑鬱症困擾，尋求專業醫生的幫助，是最重要的第一步。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】