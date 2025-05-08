抑鬱症新療法 速治急性自殺傾向

全球有2.8億人受到抑鬱症的困擾，香港每7個人中就有一人面臨精神健康問題，不容忽視。精神科專科醫生鄧萬豪指，「抑鬱症就如情緒上的傷風感冒，建議不要諱疾忌醫。近年治療藥物的進展顯著，較新的口服藥物不但減少如昏睡、腸胃不適和情緒麻木等的典型副作用，而新式噴鼻劑能在24小時內發揮藥效，特別適用於急性自殺傾向及難治型抑鬱症患者。」 抑鬱症是一種持續的情緒障礙，其症狀包括持久的情緒低落、對生活失去興趣、持續疲倦、失眠、食慾不振及記憶力和集中力下降，甚至可能伴隨自殺念頭。一般情況下，如果情緒低落持續超過兩周，就可以考慮診斷為抑鬱症。

非短期情緒低落 當抑鬱症愈嚴重，就愈會影響患者的日常生活，包括學業、工作及社交關係。鄧萬豪表示，「抑鬱症和短期的情緒低落(例如因小事而感到不快)有著明顯的區別，後者通常不會持續超過一周。」抑鬱症的分類不僅依據症狀的持續時間，還包括其觸發因素，例如產後或喪親後短期內出現的抑鬱症狀。此外，部分患者可能出現躁動性抑鬱，情緒伴隨焦躁不安。 心理輔導糾正心理陷阱 鄧萬豪指出，抑鬱症的治療方法主要分為藥物治療和非藥物治療。非藥物治療通常包括輔導和心理治療，幫助患者糾正心理陷阱，改善負面思維模式。藥物治療則常用於中度至重度的抑鬱症患者，「近年較新的口服藥物已大大減少以往常見的副作用，而除了口服抗抑鬱藥外，新的噴鼻劑療法也逐漸受到關注。這種療法最快在24小時內就能顯現療效，對於急性自殺傾向或難治型抑鬱症患者尤其有幫助。」