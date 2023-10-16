抑鬱症都有「高功能」?

抑鬱症的主要徵狀，包括情緒低落、經常發脾氣、失去對事物及活動的興趣、睡眠質素低、感到疲累乏力或無精打采、容易過分內疚或自責等。這些症狀都屬於「沮喪」一類，但原來，有一類「高功能抑鬱症」，患者並沒有那麼沮喪，反而更難發現。 精神科專科醫生張漢奇表示，常有人問，抑鬱症是不是有創傷經歷例如失戀、家人離世等才會引發？「其實很多人工作、家庭都美滿，都會患上抑鬱症。現時醫學上相信，我們主觀感覺開心或不開心，其實取決於腦裡面分泌的傳遞物質，如果這種腦傳遞物質失調，自然就有情緒起落，甚至有可能患抑鬱症，和一個人現實生活是否美滿反而關係不大。」



兩種情況較難察覺 抑鬱症往往不容易察覺，張漢奇指以下兩種都是較難察覺的情況：

1. 有些人覺得，我因為長時間工作壓力、家庭壓力大，才會心情不好睡得差；回家後經常掛心工作，所以連上街、見朋友都沒有興趣，「唔係病嚟嘅！」張漢奇續指，「所以，若自己沒有認真去面對，家人又不夠留心的話，抑鬱症很可能不被察覺的。」

2. 「高功能抑鬱症」，張漢奇指出，這泛指一些人士腦部傳遞物質失調，但在功能上沒有大問題，可以上班工作，社交也沒有問題，「另一個形容是有慢性的情緒低落，但又未至於對生活有明顯影響，因此也稱為高功能抑鬱症。」

除了難於察覺，有部分根深柢固的觀念，也令到抑鬱症患者有時會不願意接受治療。 抑鬱不代表脆弱 「例如常見會覺得抑鬱症代表本身比較脆弱，尤其女性平均患抑鬱症的比率較高，更令人有這觀念，」張漢奇說，「事實是抑鬱症絕不代表一個人脆弱，抑鬱症是腦內傳遞物質失調，很多患者是天生有這問題，而影響至有抑鬱情緒甚至抑鬱症，若把他們天生的問題歸疚於脆弱，當然是不對的。至於女性較多抑鬱症，原因之一可能是荷爾蒙影響，原因之二可能是遺傳因素，而不是女性較脆弱。」