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健康
2023-10-16 04:30:27
日報

抑鬱症都有「高功能」?

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抑鬱症

抑鬱症都有「高功能」?

抑鬱症的主要徵狀，包括情緒低落、經常發脾氣、失去對事物及活動的興趣、睡眠質素低、感到疲累乏力或無精打采、容易過分內疚或自責等。這些症狀都屬於「沮喪」一類，但原來，有一類「高功能抑鬱症」，患者並沒有那麼沮喪，反而更難發現。

精神科專科醫生張漢奇表示，常有人問，抑鬱症是不是有創傷經歷例如失戀、家人離世等才會引發？「其實很多人工作、家庭都美滿，都會患上抑鬱症。現時醫學上相信，我們主觀感覺開心或不開心，其實取決於腦裡面分泌的傳遞物質，如果這種腦傳遞物質失調，自然就有情緒起落，甚至有可能患抑鬱症，和一個人現實生活是否美滿反而關係不大。」
 

抑鬱症

張漢奇指高功能抑鬱症患者生活功能沒大影響，以致較難察覺。

兩種情況較難察覺

抑鬱症往往不容易察覺，張漢奇指以下兩種都是較難察覺的情況：
1. 有些人覺得，我因為長時間工作壓力、家庭壓力大，才會心情不好睡得差；回家後經常掛心工作，所以連上街、見朋友都沒有興趣，「唔係病嚟嘅！」張漢奇續指，「所以，若自己沒有認真去面對，家人又不夠留心的話，抑鬱症很可能不被察覺的。」
2.    「高功能抑鬱症」，張漢奇指出，這泛指一些人士腦部傳遞物質失調，但在功能上沒有大問題，可以上班工作，社交也沒有問題，「另一個形容是有慢性的情緒低落，但又未至於對生活有明顯影響，因此也稱為高功能抑鬱症。」
除了難於察覺，有部分根深柢固的觀念，也令到抑鬱症患者有時會不願意接受治療。

抑鬱不代表脆弱

「例如常見會覺得抑鬱症代表本身比較脆弱，尤其女性平均患抑鬱症的比率較高，更令人有這觀念，」張漢奇說，「事實是抑鬱症絕不代表一個人脆弱，抑鬱症是腦內傳遞物質失調，很多患者是天生有這問題，而影響至有抑鬱情緒甚至抑鬱症，若把他們天生的問題歸疚於脆弱，當然是不對的。至於女性較多抑鬱症，原因之一可能是荷爾蒙影響，原因之二可能是遺傳因素，而不是女性較脆弱。」

抑鬱症

現時抗抑鬱藥毋須食一世，患者不用擔心。

藥物毋須食一世

另一個觀念是「抑鬱藥食藥要食一世」，服藥後更會影響上班或日常生活。張漢奇指出這可能是「以前的事」，近年抗抑鬱藥進步，已不一定要「食一世」，「現時一般只會服食一段時間，抑鬱症急性發作時要開始食，然後我一般用的字眼是『維持住、keep住』，待腦分泌和傳遞物質穩定一段時間，便可以停藥。」

張漢奇補充，服食最新的抗抑鬱藥一般不會影響日常生活，反而若有抑鬱症而不服藥，情緒持續低落，對日常生活影響更大，而且會每況愈下。

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