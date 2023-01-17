抑鬱症｜孩子4現象恐怕患抑鬱症！常說討厭學校、沒朋友要注意

再過幾天學期就要結束，回想這學期以來孩子的言行舉止，是否有和之前不同？如果孩子出現討厭學校、總是說自己沒朋友、覺得孤獨、感到自卑等，是時候多關心孩子的情緒狀況了！根據2021年2月情感疾患期刊(Journal of Affective Disorders)中的韓國社區研究分析，厭惡學校、孤獨、自我憎恨和自卑是兒童抑鬱症狀的核心現象，宜注意上述情形，幫助孩子適時尋求支援協助。 抑鬱情緒表現多樣 不同年齡層特徵不同 衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，兒童如出現情緒困擾，通常不是單一因素，這牽涉孩子本身的天生氣質、個性及與周遭的互動行為，如比較內向敏感的孩子，所表現的退縮行為讓大家比較不敢找他玩，他們與同學的互動往往也比較被動，因而感到孤單。

鼓勵孩子出自己感受 察覺情緒狀況 陳質采醫師提醒，幫助孩子首先要覺察這樣的現象，避免惡性循環，如功課不好的學生問問題時，很容易被回應：「這題好簡單，你怎麼不會呢？」這樣的對話對孩子並沒有幫助，反而讓他陷入自卑的情緒。因此需了解孩子學習的問題所在(是注意力不夠？還是基礎不佳？)，與孩子一起討論出解決辦法或具體的步驟、策略。 而有些孩子不太能說出自己的困擾，這可以從日常互動中鼓勵孩子多說出自己的感受，如製造親子或師生的共處討論時光，讓孩子自在的分享他的生活、想法與感受。