抑鬱｜冬天分手機率X2 擺脫「季節性抑鬱症」為感情加溫

冬天備感空虛寂寞冷！根據《CNN》引述FACEBOOK數據報道，冬天分手的機率竟然是其他季節的2倍！情侶專用通訊軟體Between的大數據統計也顯示，每年10月到12月是台灣情侶的「分手旺季」。諮商心理師石瀝新表示，冬季濕冷光照少，容易引發「季節性抑鬱症」，導致情侶容易起爭執甚至分手，建議可外出走走、培養雙方共同的興趣，有助於維繫感情。

石瀝新表示，天氣容易影響人的心情，尤其最近陰雨綿綿，更會讓人進入低潮狀態，「在精神醫學上有一個診斷叫做『季節性抑鬱症』，好發於陽光比較少的冬天，抑鬱症很容易讓我們的情緒有所變化，包括低落、易怒、煩悶等，只要情侶中的一個人有這樣的反應，就會連帶影響到兩人關係的相處，導致出現沒有安全感的氛圍。而且只要發生過一次，來年就容易重複再發生這個情況。」

因此，情侶間平常覺得對另一半可以容忍的事情，在此時特別難以忍受，不滿的情緒累積多了，負能量就會增加、容易鑽牛角尖，甚至把舊帳翻出來吵，最終走上分手一途。