抑鬱｜成日鬱鬱不歡？7個生活習慣你抗抑鬱症埋身！

忙碌的生活步伐，令不少人都出現情緒困擾，例如抑鬱症便愈來愈常見。有研究顯示，對抗抑鬱可以從日常生活著手，只要實踐7項健康生活習慣，包括足夠及優質的睡眠，多參與社交活動，以及不要吸煙等，就可以大大減低你患上抑鬱症的風險。

分析29萬人數據 該項刊載於《Nature Mental Health》的研究，分析了英國生物庫內近29萬人長達9年，期間共有1.3萬人患上抑鬱症。研究人員根據健康生活因素將所有人分為三組，第一組是不利情緒生活組，第二組是中等影響生活組，第三組則為有利情緒生活組。

7個生活習慣 結果發現，中等影響生活組的人，患抑鬱症的風險比不利情緒生活組低41%，而有利情緒生活組患病的風險更低57%之多。研究人員更列出7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣，包括： 均衡健康飲食

恆常運動

不要吸煙

適量飲酒

多參與社交

足夠睡眠

盡量減少久坐等行為