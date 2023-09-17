抑鬱｜成日鬱鬱不歡？7個生活習慣你抗抑鬱症埋身！

忙碌的生活步伐，令不少人都出現情緒困擾，例如抑鬱症便愈來愈常見。有研究顯示，對抗抑鬱可以從日常生活著手，只要實踐7項健康生活習慣，包括足夠及優質的睡眠，多參與社交活動，以及不要吸煙等，就可以大大減低你患上抑鬱症的風險。
分析29萬人數據
該項刊載於《Nature Mental Health》的研究，分析了英國生物庫內近29萬人長達9年，期間共有1.3萬人患上抑鬱症。研究人員根據健康生活因素將所有人分為三組，第一組是不利情緒生活組，第二組是中等影響生活組，第三組則為有利情緒生活組。
7個生活習慣
結果發現，中等影響生活組的人，患抑鬱症的風險比不利情緒生活組低41%，而有利情緒生活組患病的風險更低57%之多。研究人員更列出7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣，包括：
- 均衡健康飲食
- 恆常運動
- 不要吸煙
- 適量飲酒
- 多參與社交
- 足夠睡眠
- 盡量減少久坐等行為
睡眠重中之重
研究人員指出，抑鬱症的出現與遺傳基因、環境、生理及心理因素等有關，但即使帶有抑鬱症的基因，實踐健康生活習慣都有助減低患病的機會。當中足夠的睡眠更是「重中之重」，每日睡夠7至9小時可以令抑鬱症風險大減22%。