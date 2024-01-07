抑鬱｜睡得好情緒更好 研究：優質睡眠可降22%抑鬱風險

不少人都將身體健康視為新一年的願望，除了生理的健康，心理健康亦同樣重要，而想身心健康其實並不困難。有研究發現，只要每晚有良好的睡眠，即每晚睡到7至9小時，便已經可以將患抑鬱症的風險降低22%。

健康生活方式 根據在《Nature Mental Health》發表的研究，多種健康的生活方式都有助對抗抑鬱症，包括良好的睡眠、健康飲食、規律運動、社交連結，以及避免吸煙和久坐等；當中良好的睡眠最能抗抑鬱，其次是遠離煙草，可降低患病風險近20%，頻密的社交連結及規律運動則分別可使風險下跌18%及14%，減少久坐及健康飲食亦分別令風險降低13%及6%。

抑鬱風險大減 該項研究由劍橋大學與復旦大學合作進行，利用英國生物庫內近29萬人的數據進行分析，在9年的追蹤期內共約1.3萬人患上抑鬱症。研究團隊亦按參加者遵循健康生活方式的程度分為不利、中等及有利三組，發現中等及有利組患抑鬱症的風險，比不利組分別低41%及57%。