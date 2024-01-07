抑鬱｜睡得好情緒更好 研究：優質睡眠可降22%抑鬱風險

不少人都將身體健康視為新一年的願望，除了生理的健康，心理健康亦同樣重要，而想身心健康其實並不困難。有研究發現，只要每晚有良好的睡眠，即每晚睡到7至9小時，便已經可以將患抑鬱症的風險降低22%。
健康生活方式
根據在《Nature Mental Health》發表的研究，多種健康的生活方式都有助對抗抑鬱症，包括良好的睡眠、健康飲食、規律運動、社交連結，以及避免吸煙和久坐等；當中良好的睡眠最能抗抑鬱，其次是遠離煙草，可降低患病風險近20%，頻密的社交連結及規律運動則分別可使風險下跌18%及14%，減少久坐及健康飲食亦分別令風險降低13%及6%。
抑鬱風險大減
該項研究由劍橋大學與復旦大學合作進行，利用英國生物庫內近29萬人的數據進行分析，在9年的追蹤期內共約1.3萬人患上抑鬱症。研究團隊亦按參加者遵循健康生活方式的程度分為不利、中等及有利三組，發現中等及有利組患抑鬱症的風險，比不利組分別低41%及57%。
有助應付壓力
專家指出，優質睡眠有助身體應付來自各方的壓力，睡得差更會影響免疫反應、發炎指數及皮質醇等數值，甚至誘發抑鬱情緒。而想有良好的睡眠，就要從多方面入手，包括規律的作息、足夠的活動量及學習放鬆，若有睡眠障礙宜盡早求醫，從根源解決問題才能讓你睡得好。